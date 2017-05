Zora fährt jetzt Straßenbahn

Zora setzt auf die Bahn. Foto: Medienkontor

Es muss nicht immer nur der schmucke Mercedes sein. Auch der öffentliche Nahverkehr hat für Zora Schwarz seinen Reiz. Dass sich die Chefin der Travestie-Revue Carte Blanche von Straßenbahnen und Bussen chauffieren lässt, kommt eigentlich nicht vor. Doch sie ist ja auch nicht persönlich Müllauto gefahren, als sie vor neun Jahren mit ihrem Konterfei auf den großen orangefarbenen Fahrzeugen der Dresdner Stadtreinigung für ihr Theater warb.

Nun nutzt Zora eine neue Projektionsfläche, um sich stadtbekannt zu halten: Gemeinsam mit der Firma Ströer direkt hat sie ein Motiv entwickelt, mit dem sie eine Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe beklebte. Sie trägt die Nummer 232819 und ist in allen Himmelsrichtungen unterwegs. Ganz egal also, welche Zahlen auf der Bahn stehen, sie wird weithin gut erkennbar sein und ein bisschen verruchten Glamour in den Verkehr bringen. (SZ)

