Zoomitarbeiter zeigen ihre Arbeit Die Einladung in den Tierpark Bischofswerda gehört zum Programm der Interkulturellen Wochen. – Viel los in der Stadt.

Auf zwei Führungen zeigen Bischofswerdas Zoo-Mitarbeiter am 9. Oktober den Besuchern ihren Arbeitsplatz. Eine Chance, Tiere hautnah zu erleben. Tierpark-Mitarbeiter Tino Bullang präsentiert hier ein Frettchen. © Steffen Unger

Vielfalt – das Beste gegen Einfalt. Unter diesem Motto finden seit vergangenem Freitag im Landkreis Bautzen die Interkulturellen Wochen statt. Bis zum 18. Oktober gibt es auch in Bischofswerda zahlreiche Veranstaltungen. Organisiert werden sie von Vereinen, Kirchgemeinden sowie Einrichtungen, wie der Stadtbibliothek und dem Tierpark.

Sachsens kleinster Zoo in Bischofswerda lädt am Sonntag, 9. Oktober, 15 bis 18 Uhr zu einem Familiennachmittag zum Thema „Tag der Begegnung“ ein. Benachteiligten Kindern und Erwachsenen, aber auch Menschen mit Behinderungen sowie kranken und einsamen Menschen, wird die Möglichkeit gegeben, sich für einige Stunden im Tier- und Kulturpark wohlzufühlen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum Programm gehören zwei Familienführungen durch den Tierpark, die 15.15 Uhr und 16.45 Uhr beginnen. Dabei zeigen Tierparkmitarbeiter ihren Arbeitsplatz und geben einen Einblick in die Aufgaben eines Tierpflegers. Wo sonst kann man Haus- und Wildtiere so nah erleben? Über den ganzen Nachmittag gibt es Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Kinderschminken, Basteln und Malen, Hüpfburg, Ballrenn- und Mäuserennbahn. Bei Nachweis der Bedürftigkeit (Vorlage des Bescheides des Amtes für Arbeit und Soziales oder Ähnliches) ist der Eintritt in den Tierpark an diesem Tag frei.

Vortrag von Sylvain Romain

Auch in dieser Woche gibt es mehrere Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche. Im Rathaussaal ist an diesem Donnerstag, 19 Uhr, der zweite Teil eines Vortrages „Flüchtlingsberatung – Kurzfristige Konfliktvorbeugung – Nachhaltige Integration” von Sylvain Romain zu erleben. Der Referent ist in Bischofswerda kein Unbekannter mehr. Vor zwei Jahren hielt er in der Stadt vier Vorträge zum Thema Islam, die bei den Zuhörern sehr gut ankamen. Sylvain Romain, der aus Frankreich stammt, ist in vielen Ländern und in mehreren Sprachen zu Hause. Er ist spezialisiert auf den Dialog zwischen dem Islam und dem Christentum. Sein Beitrag beschränkt sich nicht auf die religiöse Ebene, sondern behandelt vorrangig die soziologischen, psychologischen, kulturellen und sprachlichen Komponenten der Migration und Flüchtlingsproblematik. Ein Vortrag für eine bessere Kommunikation zwischen Hiesigen und Zugewanderten. Der Eintritt ist frei.

Programm der Interkulturellen Woche in Bischofswerda zurück 1 von 12 weiter Bis 30. September, Mo-Mi 7-17.30 Uhr und Do-Fr. 7-13 Uhr, Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 2: Ausstellung „Weltreligionen – eltfrieden – Weltethos“ Mittwoch/Donnerstag, 21./22.09., 19 Uhr, Mosaika e.V., Großer Rathaussaal, Eingang Kamenzer Straße: Vorträge „Flüchtlingsberatung. Kurzfristige Konfliktvorbeugung, nachhaltige Integration.“ mit Islamwissenschaftler Sylvain Romain Freitag, 23.09., 19 Uhr, Mosaika e.V. Schiebock-Passage, Ernst-Thälmann-Straße 3: Vortrag „Iran“ mit Sylvia Hauptmann Montag, 26.09., 20 Uhr, Frauenchor Bischofswerda, Schiebock-Passage, Ernst-Thälmann-Straße 3: Gemeinsames Singen Dienstag, 27.09., 18-20 Uhr, Mosaika e.V. Goethe-Gymnasium, August-König-Straße 12: Lyrischer Abend Sonnabend, 1.10., 12-18 Uhr, Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, Neustädter Straße 12: Interkulturelles Koch- und Malprojekt Mittwoch, 5.10., 18-21 Uhr, Bischofswerdaer Zeitzeugenbörse e.V. im Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Lutherstraße 13: Erzählcafé „Flucht damals und heute“ Montag, 10.10., 20 Uhr, Frauenchor Bischofswerda, Schiebock-Passage, Ernst-Thälmann-Straße 3: Gemeinsames Singen Dienstag, 11.10., 14-17 Uhr, Familienbildungsstätte im ehem. Sporthotel, Clara-Zetkin-Straße 6: Malen, Staunen, Ausprobieren für große und kleine Menschen Mittwoch, 12.10., 19 Uhr, Stadtbibliothek Bischofswerda, Dresdener Straße 1: Lesung „Kara Günlük – Die geheimen Tagebücher des Sesperado“ mit Mutlu Ergün-Hamaz Dienstag, 18.10., 19 Uhr, Pax et bonum - Eine Welt Laden im Goethe-Gymnasium, August-König-Straße 12: Lateinamerika dreidimensional – Hören, Sehen, Anfassen Weitere Veranstaltungen während der Interkulturellen Wochen im gesamten Landkreis unter www.landkreis-bautzen.de/ikw.html

Ein Stück Orient bringt Sylvia Hauptmann am Freitag nach Bischofswerda. Sie berichtet ab 19 Uhr in den Vereinsräumen von „Mosaika“, Thälmannstraße 3 (Schiebock-Passage), über ihre Reise in den Iran. Sie erzählt von einer spiegelverkehrten Situation. Zwei deutsche Frauen – sie und ihre Tochter – reisen mit Kopftuch von Teheran über Isfahan und Wüstenstädte bis Shiraz und machen ihre Erfahrungen in einem Land, das weitgehend von Männern dominiert wird. Der Eintritt auch zu diesem Vortrag ist frei.

Gemeinsam kochen

Ebenfalls diesen Freitag gibt es ein Angebot der katholischen St. Bennogemeinde Bischofswerda, Bachstraße 1. Sie kocht international. Hobbyköche können ab 17 Uhr gemeinsam kleine Speisen aus verschiedenen Ländern zubereiten. Gegen 19.30 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert. Auch wer nur kosten möchte, ist dann herzlich willkommen.

Der Frauenchor Bischofswerda verlegt am kommenden Montag sowie am 10. Oktober seine Probe vom großen Rathaussaal in die Schiebock-Passage im Stadtteil Süd und lädt zum gemeinsamen Singen ein – Beginn 20 Uhr. Am kommenden Dienstag, 20 Uhr, lädt der Verein Mosaika zu einem Lyrischen Abend ins Goethe-Gymnasium ein. Zu den weiteren Veranstaltungen in Bischofswerda gehören ein Interkulturelles Koch- und Malprojekt im Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft am 1. Oktober, Berichte zum Thema „Flucht damals und heute“ am 5. Oktober im Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit sowie eine Buchlesung mit Mutlu Ergü Hamaz am 12. Oktober in der Stadtbibliothek. (szo)

