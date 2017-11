Zoo trauert um Guste

Dresden. Große Trauer im Dresdner Zoo: Am Mittwoch ist dort der Mönchsgeier Guste verstorben. Wie der Zoo auf seiner Facebookseite schreibt, ist die Ursache des Ablebens noch nicht geklärt.

Das Tier, das am 22. Mai 1981 in Dresden schlüpfte, zählte damit mehr als 36 Jahre zu den Lieblingen der Besucher. Und das trotz des irreführenden Namens, denn Guste war ein männlicher Geier, dem in seinen ersten Tagen eine gewisse Ähnlichkeit zur Weihnachtsgans Auguste unterstellt wurde. (mja)





