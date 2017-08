Zoo ohne Grenzen Mit der Insolvenz der Ris aus Reichenbach ruht der Zaunbau um den Görlitzer Tierpark. Wie es weitergeht ist unklar.

Gute Stimmung zum offiziellen Zaun-Baustart: Bürgermeister Michael Wieler, Tierparkchef Sven Hammer, der Görlitzer CDU-Landtagsabgeordnete Octavian Ursu und CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer (v.l.) im April.

Hier steht er schon, der neue Zaun zwischen Tierpark und Biergarten.

Görlitz. Das Vorhaben neuer Zaun für den Görlitzer Tierpark steht offenbar unter keinem guten Stern. Nachdem sich bereits Anfang Juli Verzögerungen im Zeitplan abzeichneten, ist nun mit der Insolvenz der Reichenbacher Integrations- und Service GmbH, Ris, erst einmal Baustopp. „Das Ganze ist für den Tierpark natürlich hochproblematisch“, sagt der Zoodirektor Sven Hammer. Er hatte noch zum offiziellen Baustart im April gemunkelt: „Ich hoffe, es wird kein Jahrhundertbauwerk.“ Aber offensichtlich dauert der Zaunbau nun doch länger, als geplant.

285 000 Euro soll die neue Abschottung des Tierparks von der Umgebung kosten. 235 000 Euro schießt der Bund zu, aus dem Mauerfonds, 50 000 Euro die Stadt. Das Geld vom Bund kommt aus der Verwertung von Grundstücken, auf denen früher die Mauer stand und geht an Projekte in ostdeutschen Bundesländern – wie etwa den Tierpark-Zaunbau in Görlitz. Sven Hammer macht sich inzwischen Sorgen um die Fördermittel. „Wenn sie zurückfließen, wäre der Tierpark doppelt bestraft“, sagt er. Kein Zaun, kein Geld – dabei ist die neue Draht-Grenze für den Zoo dringend notwendig. Zum einen soll sie unerwünschte Eindringlinge draußen- und potenzielle Ausbrecher drinhalten. Der bisherige Tierparkzaun ist marode. Füchse kommen beispielsweise mittlerweile tags wie nachts „zu Besuch“, haben es auf die gefiederten Tierparkbewohner abgesehen. Die Störche müssen abends rein, brüten ist so unmöglich. Zudem suchen Diebe die Einrichtung heim. Kupferdachrinnen etwa haben die Tierpark-Gebäude schon lange nicht mehr. Zwölf Einbrüche gab es 2016. Ein Jahr zuvor waren es sogar 25. Und: Mit dem neuen Zaun sollen auch mutmaßliche Ausbrecher davon abgehalten werden, die heimische Fauna im Gleichgewicht zu stören.

Mitte April wurde dann offiziell mithilfe des Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer das erste Loch für den Zaun gegraben. Das Vorhaben gilt sachsenweit als Vorzeigeprojekt: Der Görlitzer Tierpark soll als erster im Freistaat einen Zaun nach EU-Norm bekommen. Dafür sind insgesamt 300 Pfosten notwendig, der geplante Zaun ist tausend Meter lang. Auf 750 Metern sind die Maschen so eng, dass Einbrechern nicht mit den Fingern durch kommen, die Zaunteile nicht ausgehoben werden können. Aber so richtig vorwärts ging es in der Folge mit den Arbeiten nicht. Zehn Prozent des neuen Zaunes stehen derzeit, schätzt Tierparkdirektor Sven Hammer ein. Das Teilstück befindet sich zwischen Biergarten des Restaurants „Zum gebratenen Storch“ und dem Zoo. Bereits Ende Juni, Anfang Juli deuteten sich Verzögerungen beim Bau an. Damals rechnete Sven Hammer mit einer Verspätung um ein halbes Jahr. Material wurde nicht termingerecht geliefert, alte Stützmauern an der Grenze zu den Verkehrsbetrieben entdeckt, Grabungen förderten Kabel ans Licht. Diese Schachtarbeiten sorgten jetzt auch für Verwunderung bei Anwohnern: Löcher wurden ausgehoben, dann wieder zugeschüttet. Mancher Görlitzer fragt sich bereits: Ist das ein Schildbürgerstreich? „Nein“, sagt Tierparkdirektor Sven Hammer. Dabei handele es sich um Suchschachtungen, mit deren Hilfe nicht katalogisierte Leitungen gefunden werden sollen. „Die Löcher werden dann natürlich wieder gefüllt“, sagt er.

Diese Löcher sind aber im Moment wohl das geringste Problem. „Wir wissen derzeit nicht, wie es mit dem Zaunbau weitergeht“, sagt Sven Hammer. Seit zwei Jahren kämpfte der Tierpark um einen neuen Zaun, holte Genehmigungen, Gutachten ein. Schließlich stand das Projekt – und das auch noch im Jubiläumsjahr. 2017 wird der Görlitzer Tierpark 60 Jahre alt. „Wir können jetzt nur abwarten, wie sich das Insolvenzverfahren entwickelt“, sagt Sven Hammer. Der Tierparkchef hofft, dass in der ersten Septemberwoche mehr Klarheit herrschen wird.

