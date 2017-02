Zoo-Gepard Rashid lebt nicht mehr Einer der beiden Brüder musste eingeschläfert werden. Wie geht es nun mit Ramzes weiter?

Gepard Rashid ist tot. © Thomas Lehmann

Ihr gemeinsamer Lieblingsplatz war der große Kunstfelsen. Majestätisch lagen Rashid und Ramzes am liebsten hier oben – wohl auch wegen der Wärmeplatte unter ihrem Hinterteil. Für die Besucher des Dresdner Zoos gehörten die Gepardenbrüder Rashid und Ramzes zu den größten Lieblingen. Doch nun ist Rashid tot. Der Zoo musste ihn am Mittwoch einschläfern lassen, nachdem er bereits seit längerer Zeit wegen Arthrose im Fußgelenk in Behandlung war. „Trotz Schmerzmittelmedikation war ein tiergerechtes Leben nicht mehr möglich“, teilte eine Zoosprecherin am Donnerstag mit.

Mit seinen 15 Jahren war Rashid bereits ein Senior. Er wurde 2001 in den Niederlanden geboren und kam ein Jahr später gemeinsam mit seinem Bruder Ramzes nach Dresden. Über die Jahre gewannen die beiden hier eine Menge Fans. Die Nachricht von Rashids Tod sorgte auf der Facebookseite des Zoos für viele traurige Kommentare. „Bei euch war ich immer am liebsten. So tolle Tiere!“, schrieb Linda Tschursch und Evelyn Doering wünschte ihm: „Ruhe in Frieden, mein geliebtes Patenkind.“ Andere fragten sich, ob bei Ramzes denn bald ein neuer Mitbewohner einziehen wird.

„Nein, einen neuen Partner wird er nicht mehr bekommen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste“, sagt Zoobiologe Thomas Brockmann. Deswegen soll er seinen Lebensabend allein im Gehege verbringen. Erst nach seinem Tod soll die Gepardenhaltung im Dresdner Zoo neu aufgebaut werden. Bis dahin soll Ramzes weiterhin für die Besucher zu sehen sein. (SZ/hbe)

