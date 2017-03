Zoo gelingt Nachzucht von seltenen Reptilien 14 Krokodilschwanzechsen erblicken in Dresden das Licht der Welt. Das erste Mal seit sechs Jahren. Ihre Art ist stark gefährdet.

Hallo, ich bin eine der neuen Krokodilschwanzechsen im Zoo! © dpa

Jeder der „Mini-Saurier“ lebt in seiner eigenen Wohnung. Ausgestattet mit einem Liege- und Kletterast, etwas Wasser, wenn auch nicht fließend, dazu ein bisschen Grün. Das Futter wird dreimal in der Woche direkt in die Unterkunft geliefert. Zurzeit stehen leckere Maden auf dem Speiseplan. Den Kleinen geht es gut, trotz Isolation. Am 4. und 5. März waren die 14 Shinisaurus im Zoo zur Welt gekommen.

Am Donnerstag wurden sie erst- und einmalig gezeigt. Die chinesischen Krokodilschwanzechsen gehören zu den seltensten Reptilienarten der Welt. In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, den feuchten immergrünen Wäldern Südostasiens in der chinesischen Region Guangxi, leben gerade noch 600 Exemplare. Die Größe einer zweiten Population in Vietnam ist unbekannt. Wobei ihr Name in die Irre führt. Nur wegen ihres geschuppten Schwanzes tragen sie den Zusatz „Krokodil“. Ansonsten haben sie mit den meist riesigen Landwirbeltieren nichts gemein. Die Trennung zwischen ihnen ist notwendig, erklärt Zoo-Kurator Matthias Hendel. Der Nachwuchs würde sich sonst untereinander Konkurrenz machen, der Stress wäre zu groß. Beim Fototermin wurden zwischen die einzelnen Terrarien extra Pappen gestellt, damit sich die Tiere nicht sehen.

Inzwischen sind sie von anfangs 13, 14 Zentimetern auf 18 bis 20 gewachsen. Das Gewicht ist von drei, vier Gramm auf fünf bis sieben gestiegen. Die nächsten Monate leben die Echsen in zunehmend größeren Boxen hinter den Kulissen, bis sie nach etwa einem halben Jahr abgegeben werden. Interessenten gibt es genug, sagt Hendel. Zoos, aber auch Privatzüchter.

Kurios ist, dass die kleinen Reptilien von einem Männchen, aber von zwei Muttertieren stammen. Die leben zu dritt friedlich im Terrarium und können beobachtet werden. Jedes Weibchen brachte nach neun bis zwölf Monaten Tragzeit sieben Shinisaurus zur Welt. Lebend wurden sie im Wasser geboren. Es ist die erste Nachzucht seit 2011. Davor hat der Dresdner Zoo seit 1993 erfolgreich Chinesische Krokodilschwanzechsen gehalten, die bis zu 50 Zentimeter lang und 20 Jahre alt werden können. Überhaupt wurde die Einfuhr des 1928 entdeckten Tieres nach Deutschland erst in den 1990er-Jahren erlaubt.

zur Startseite