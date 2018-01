Zollfahnder heben Crystal-Labor aus Rauschgift, Geld, Technik und Schusswaffen: Den Ermittlern ist ein Schlag gegen professionelle Drogen-Hersteller gelungen. Auch in Görlitz konnten vier Männer festgenommen werden.

zurück Bild 1 von 3 weiter In der Halle wurde Labortechnik sichergestellt. © Zollfahndungsamt Dresden In der Halle wurde Labortechnik sichergestellt.

Auch diese Destilliermaschine fanden die Fahnder.

Eine der entdeckten „Scorpion“-Maschinenpistolen

Dresden/Görlitz. Dresdner Zollfahndern ist ein Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen. Wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilt, wurde ein professionelles Crystal-Labor ausgehoben. Zwei Deutsche im Alter von 31 und 37 Jahren kamen in Haft.

Im Zuge der Ermittlungen wurden am vergangenen Dienstag eine Lagerhalle und sechs Wohnungen durchsucht. In der Dresdner Lagerhalle stellten die Beamten eine nach erster Einschätzung voll funktionsfähige professionelle Laboranlage zur Herstellung größerer Mengen Methamphetamin sicher. Gefunden wurden dort neben der nötigen Laborausstattung größere Mengen der zur Crystal-Herstellung erforderlichen Grundstoffe wie Benzaldehyde, roter Phosphor und Jod sowie Medikamente, die den Wirkstoff Pseudoephedrin enthalten. Mieter der Halle ist einer der Festgenommenen, ein 31 Jahre alter in Dresden wohnhafter Deutscher.

Auch die Wohnung des Mannes wurde durchsucht. Dort stellten die Beamten mehr als 80000 Euro Bargeld, zahlreiche hochwertige Uhren, mehrere Krügerrand-Goldmünzen und kleinere Mengen Marihuana und Crystal sicher. Außerdem lagerten in der Wohnung rund 40 Kilogramm Salzsäure, die für das aufgefundene Crystal-Labor bestimmt gewesen sein könnten.

In sechs weiteren durchsuchten Wohnungen und Lagerräumen fanden die Ermittler vier scharfe Schusswaffen, darunter drei Maschinenpistolen „Scorpion“, Munition, mehrere hundert Ecstasy-Tabletten, nochmals nicht geringe Mengen Crystal und Marihuana sowie weitere rund 17000 Euro sicher. Nicht zuletzt stießen die Beamten auf verschiedene Gegenstände wie Fahrräder und Maschinen, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt.

Die Zollfahnder haben eine Gruppe von acht Hauptverdächtigen zwischen 27 und 43 Jahren im Visier. An dem Einsatz waren rund 100 Beamte von Zoll und Polizei beteiligt.

Das Zollfahndungsamt Dresden stellte in seinen vorausgegangenen Ermittlungen bereits am 23. August 2017 rund 900 Gramm Crystal sicher. Dieses schmuggelten mehrere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe aus Polen ein. Der Zugriff auf die vier Tatverdächtigen erfolgte in Görlitz. Gegen sie wurde Untersuchungshaft angeordnet, die andauert. (szo/dpa)

