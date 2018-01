Zollfahnder heben Crystal-Labor aus Rauschgift, Geld, Technik und Schusswaffen: Den Ermittlern ist ein empfindlicher Schlag gegen professionelle Drogen-Hersteller gelungen.

zurück Bild 1 von 3 weiter In der Halle wurde Labortechnik sichergestellt. © Zollfahndungsamt Dresden In der Halle wurde Labortechnik sichergestellt.

Auch diese Destilliermaschine fanden die Fahnder.

Eine der entdeckten „Scorpion“-Maschinenpistolen

Dresden. Dresdner Zollfahndern ist ein Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen. Wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilt, wurde ein professionelles Crystal-Labor ausgehoben. Zwei Deutsche im Alter von 31 und 37 Jahren kamen in Haft.



Im Zuge der Ermittlungen wurden am vergangenen Dienstag eine Lagerhalle und sechs Wohnungen durchsucht. In der Dresdner Lagerhalle stellten die Beamten eine nach erster Einschätzung voll funktionsfähige professionelle Laboranlage zur Herstellung größerer Mengen Methamphetamin sicher. Gefunden wurden dort neben der nötigen Laborausstattung größere Mengen der zur Crystal-Herstellung erforderlichen Grundstoffe wie Benzaldehyde, roter Phosphor und Jod sowie Medikamente, die den Wirkstoff Pseudoephedrin enthalten. Mieter der Halle ist einer der Festgenommenen, ein 31 Jahre alter in Dresden wohnhafter Deutscher.



Auch die Wohnung des Mannes wurde durchsucht. Dort stellten die Beamten mehr als 80 000 Euro Bargeld, zahlreiche hochwertige Uhren, mehrere Krügerrand-Goldmünzen und kleinere Mengen Marihuana und Crystal sicher. Außerdem lagerten in der Wohnung rund 40 Kilogramm Salzsäure, die für das aufgefundene Crystal-Labor bestimmt gewesen sein könnten.



In sechs weiteren durchsuchten Wohnungen und Lagerräumen fanden die Ermittler vier scharfe Schusswaffen, darunter drei Maschinenpistolen „Scorpion“, Munition, mehrere hundert Ecstasy-Tabletten, nochmals nicht geringe Mengen Crystal und Marihuana sowie weitere rund 17 000 Euro sicher. Nicht zuletzt stießen die Beamten auf verschiedene Gegenstände wie Fahrräder und Maschinen, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt.



Die Zollfahnder haben eine Gruppe von acht deutschen Hauptverdächtigen aus dem Raum Dresden zwischen 27 und 43 Jahren im Visier. An dem Einsatz waren rund 100 Beamte von Zoll und Polizei beteiligt. (szo/dpa)

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr zurück 1 von 5 weiter Versuchter Raub

16.01.2018, 16.40 Uhr; Seevorstadt Am Mittwochnachmittag ist ein Jugendlicher von drei Unbekannten bedrängt worden. Das Trio sprach den 15-Jährigen auf der Mosczinskystraße an, forderte Bargeld und versuchte, ihm den Rucksack zu entreißen. In diesem Moment kam zufällig ein Autofahrer an der Stelle vorbei, woraufhin die Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes. Zigarettenautomat gesprengt

17.01.2018, 23.15 Uhr; Gorbitz Am späten Mittwochabend sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomat an der Garthaer Straße. Das Gerät wurde dabei vollständig zerstört, zudem beschädigten herumfliegende Teile mehrere geparkte Autos in der unmittelbaren Umgebung. Die Täter stahlen eine unbekannte Menge Bargeld sowie Zigaretten. Unfall am Sachsenplatz

17.01.2018, 11.30 Uhr; Johannstadt Am Mittwochmittag ereignete sich auf dem Sachsenplatz ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 61-Jährige war mit ihrem Ford Focus war auf der Günzstraße unterwegs und wollte den Sachsenplatz geradeaus queren. Dabei stieß sie mit einem von links kommenden Audi A8 zusammen, der das Terrassenufer stadtauswärts befuhr. Der Audi wurde dadurch gegen einen neben ihm fahrenden Mercedes Sprinter geschleudert. Bei der Kollision wurde der 44-jährige Audifahrer leicht verletzt, an den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 80000 Euro. Einbruch in Vereinsgebäude

16.01.2018, 22 Uhr bis 17.01.2018, 7.30 Uhr; Neugruna In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Vereinsgebäude an der Tolkewitzer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und stahlen rund 1.000 Euro Bargeld sowie einige Schlüssel. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Frau aus Aufzug befreit

17.01.2018, 17:05, Wilsdruffer Vorstadt Wegen eines technischen Defektes ist am Mittwochnachmittag der Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses auf der Freiberger Straße zwischen dem Untergeschoss und Erdgeschoss steckengeblieben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Frau in dem Lift, die erst durch die Feuerwehr aus ihrer misslichen Zwangslage befreit werden konnte.

zur Startseite