Zollfahnder finden Drogenversteck Neben Crystal, Haschisch und Marihuana stießen die Beamten auch auf Diebesgut.

Beamte des Zollfahndungsamtes Dresden haben zwei Wohnungen und ein Gewerbeobjekt in Dresden und im Landkreis Meißen durchsucht. Dabei stellten sie am Montagabend rund 35 Gramm Crystal, 100 Gramm Haschisch, 200 Gramm Marihuana, 20 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen sowie verschiedene Gegenstände zum Konsum und zur Portionierung von Betäubungsmitteln sicher. Außerdem fanden die Zollfahnder mehrere mutmaßlich gestohlene Gegenstände auf, hinsichtlich derer die Landespolizei nun weitere Ermittlungen führt. Die Wohnungsinhaber – zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 35 und 48 Jahren– wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide ermittelt das Zollfahndungsamt Dresden bereits seit geraumer Zeit wegen des Verdachts der Einfuhr von und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Im Rahmen dieser Ermittlungen lagen den Zollfahndern am Montagabend Hinweise auf ein mutmaßlich gestohlenes hochwertiges Fahrzeug im Bereich des Aufenthaltsortes eines der beiden Beschuldigten vor. Die Beamten informierten daraufhin die zuständige Landespolizei. Eine Streife lokalisierte und kontrollierte das Fahrzeug und fand den Verdacht des Diebstahls bestätigt. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten in dem Fahrzeug rund 40 Gramm Crystal sicher. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeidirektion Dresden. Aufgrund der Feststellungen der Landespolizei durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Dresden noch am Abend die Räumlichkeiten der beiden Beschuldigten, gegen die sie bereits ermittelten, und stellten dabei die eingangs genannten Betäubungsmittel und die weiteren Gegenstände sicher. (dpa)

