Zoll sucht scharfe Waffe in Ostritz Beamte haben nach einem Hinweis ein Wohnhaus an der Görlitzer Straße in Ostritz ins Visier genommen – konnten einiges sicherstellen.

Symbolbild. © Boris Roessler/dpa

Die Zollfahnder haben bei einer Durchsuchung eines Wohnhauses an der Görlitzer Straße in Ostritz vor einigen Tagen keine scharfe Waffe gefunden. Das teilte Bianca Richter vom Zollfahndungsamt Dresden auf SZ-Anfrage mit. Ihre Behörde sei demnach einem Hinweis nachgegangen, dass sich eine Person in Ostritz mit einer scharfen Schusswaffe bewaffnet hatte. Bei dem Einsatz wurden aber nur Messer und Schreckschusswaffen sichergestellt. Sie werden noch von fachkundigen Mitarbeitern untersucht.

Zu Details des Einsatzes oder woher der Tipp stammte, wollte sich Frau Richter nicht äußern. Die Zollfahnder haben aber nach ihrer Aussage selten Einsätze, bei denen es um scharfe Waffen geht. Einige Tage zuvor soll es nach SZ-Informationen einen ähnlichen Fall gegeben haben. Auch dort stand die Vermutung im Raum, dass sich ein Ostritzer eine scharfe Waffe zugelegt hatte. Das Zollfahndungsamt konnte dazu nichts Näheres mitteilen. (SZ/jl)

