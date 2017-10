Zoll schaut häufiger vorbei Die Zahl der Kontrollen im Kreis ist stark gestiegen. Oft zahlen die Arbeitgeber keinen Mindestlohn. Das bringt ordentlich Bußgeld ein.

Zollfahnder auf dem Weg zur Kontrolle einer Baustelle. © Symbolbild/dpa

Das Hauptzollamt Dresden hat im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 959 mittelsächsische Betriebe kontrolliert. Das seien 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Industriegewerkschaft (IG) Bau Nord-West-Sachsen mit. Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung liegen dem Bundesfinanzministerium zufolge weiterhin auf einem hohen Niveau. Allein im Baugewerbe hätten die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 268 Arbeitgeber überprüft. Gerade in dieser Branche würde oftmals nicht einmal der vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt, bemängelte Bezirkschef Bernd Günther. So verhängte das Hauptzollamt Dresden allein für Verstöße gegen den Bau-Mindestlohn im ersten Halbjahr Bußgelder in Höhe von 96 500 Euro.

Laut dem Landratsamt existierten zum Jahresende 2016 insgesamt 26 423 Gewerbebetriebe, davon 5 492 im Bereich Handwerk. Bei 40 Baustellenkontrollen und etwa 15 Kontrollen von Betriebsstätten durch Mitarbeiter der Behörde sind im vergangenen Jahr 35 Verfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet worden. Das sind 26 weniger als 2015 – da gab es allerdings auch 55 Baustellenkontrollen. (DA/sol)

