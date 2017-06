Zoll entdeckt über 66 000 geschmuggelte Zigaretten An der A 4 bei Görlitz haben Zollbeamte das Auto eines 26-Jährigen kontrolliert. Sie wurden fündig – in diversen Verstecken.

Am Freitag haben Görlitzer Zöllner an der A 4 bei Görlitz einen in Weißrussland zugelassenen Pkw kontrolliert. Auf die Frage, ob er verbrauchsteuerpflichtige Waren mitführe, habe der 26-jährige Fahrer lediglich eine Schachtel Zigaretten angegeben. Die Zöllner untersuchten das Auto aber genauer, teilt Heike Wilsdorf, Pressesprecherin des Hauptzollamtes, mit. „Als die Kollegen hinter der Verkleidung der Fahrertür mehrere Zigarettenschachteln entdeckten, unterzogen sie den Pkw einer intensiven Kontrolle“, so Heike Wilsdorf. „Das gesamte Fahrzeug war zu einem Versteck umgebaut worden.“ So befanden sich Zigarettenschachteln in einem doppelten Fahrzeugboden, in einem Hohlraum im Armaturenbrett, in einem doppelten Fahrzeugheck, in den Türen, in den Seitenverkleidungen, in den Holmen und in den Schwellern.

Als jedes Versteck, jeder Hohlraum geleert war, zählten die Zöllner insgesamt 66 400 Zigaretten mit tadschikischen Steuerzeichen. Der Steuerschaden liegt laut Hauptzollamt bei mindestens 14 000 Euro. Das Zollfahndungsamt Dresden hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. (SZ)

