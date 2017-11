Gerichtsbericht Zoff zwischen Tante und Neffe endet vor dem Richter Eine 79-jährige Rentnerin soll ihren Neffen in Dippoldiswalde mit einem Balkenmäher verletzt haben. Sie hätte keine Wahl gehabt.

© Symbolfoto: dpa

Obwohl sie Nachbarn sind, haben die Angeklagte und ihr Neffe schon über Jahre hinweg ein angespanntes Verhältnis. Warum, vermag heute keiner von beiden mehr zu sagen. Fest steht nur, dass am Ende ein Stapel Holz das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

Dieser Stapel lag an einem schmalen Weg, der durch das Grundstück des Neffen in einem Ortsteil von Dippoldiswalde führt. Diesen Pfad hatte die nun Angeklagte immer genutzt, um auf ihr Grünland dahinter zu gelangen, so auch im Juni vergangenen Jahres. Da wollte die 79-Jährige dort Rasen mähen. Weil der Holzstapel ihr den Weg versperrte, rückte sie ihn zur Seite. Ihren Neffen aber hat das erzürnt.

Sie sei schon wieder auf dem Rückweg gewesen, als dieser wütend vor ihr aufgetaucht sei, sagte die Angeklagte am Amtsgericht in Dippoldiswalde. „Er hat gebrüllt und mir den Weg versperrt“, erklärte die Deutsche weiter. Als er sich auch noch auf das Schneidwerk gestellt hatte, habe sie sich nicht anders zu helfen gewusst, als es in Gang zu setzen.

Aber wie war es zu der Schnittverletzung am rechten Unterschenkel des Geschädigten gekommen, wenn er doch auf dem Schneidwerk gestanden hatte? Der Anwalt der Seniorin argumentierte, dass sich der Mähbalken ein Stück angehoben haben muss, als der Geschädigte abgesprungen war. Zu keiner Zeit, so beteuerte er, habe seine Mandantin die Absicht gehabt, ihren Neffen zu verletzen.

Das sah der Geschädigte anders. Für ihn hatte es damals den Anschein, als hätte ihn seine Tante mutwillig verletzt. „Sie hat kurz nachgedacht und dann die Maschine eingeschaltet“, sagte er dem Gericht. Daraufhin sei er abgesprungen. Die Angeklagte aber hätte das Schneidwerk danach extra ein Stück angehoben, um ihn besser zu erwischen. „Hätte ich nicht so schnell reagiert, wer weiß, was da passiert wäre“, gab er zu bedenken. So war es zum Glück nur bei einer drei Zentimeter langen Schnittwunde und einer Abschürfung geblieben.

Die Angeklagte versicherte, dass sie ihrem Neffen die Verletzungen nicht absichtlich zugefügt hatte. Im Gerichtssaal reichte sie ihm die Hand zur Entschuldigung. Der 47-Jährige aber zeigte sich unversöhnlich. Jedenfalls wurde die Tante wegen Körperverletzung verurteilt. Ob die Verurteilung zu einer Strafe von 900 Euro die verfahrene Situation befrieden kann, ist offen.

