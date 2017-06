Zoff um Tiere an Wilsdruffs Stadtrand Christian Junghanns hält sich Kühe, Schafe, Gänse, Enten und Kaninchen – nun kündigt ihm die Stadt das Pachtland.

Christian Junghanns hält auf einer Wiese am Wilsdruffer Landbergweg Kühe, Schafe, Gänse, Hühner, Kaninchen. Einigen Nachbarn ist das zu viel geworden, der Stadt ebenso. © Andreas Weihs

Die Gänse sind schon versorgt. Heute gibt es altes Brot, zudem finden die halbwüchsigen Tiere genügend Gras auf ihrer Weide. Gleich hinter dem Zaun scharren Hühner nach Würmern, beobachtet von etlichen Kaninchen. Und in einem kleinen Stall schnattern Entenküken. „Die sind erst vor ein paar Tagen geschlüpft“, sagt Christian Junghanns. Kühe und Schafe gibt es bei ihm auch noch. Doch um den Bauernhof-Charme am Stadtrand von Wilsdruff, zwischen Wilder Sau und Landbergweg gelegen, herrscht nicht so viel Harmonie, wie man meinen könnte. Vielmehr ist um Tierhaltung und Pachtland ein Disput ausgebrochen, der schon einige Zeit währt.

Beteiligt sind Junghanns, die Stadt als Verpächter und Verwaltungsbehörde sowie Nachbarn, die nahe des Mini-Bauernhofes wohnen. „Dabei will ich doch nur meine Ruhe haben und mich um meine Tiere kümmern“, sagt Junghanns. Die Nachbarn wiederum fühlen sich mitunter genervt von Lärm und Geruch. Und die Stadt muss nun vermitteln.

Seit vierzig Jahren bewirtschaftet Christian Junghanns das Stück Grünland. Angefangen hatte er mit zwei Schafen, die dort weideten. Nach und nach kamen weitere Tiere hinzu. Für die baute er Ställe und Schuppen, für die Kühe einen Unterstand auf der Weide. Die Tierhaltung expandierte, auch räumlich. Denn neben dem offiziell gepachteten Grünland am Landbergweg nutzte der Hobby-Landwirt nun auch ein Stück Wiese an der Wilden Sau im Bereich des alten Eisenbahnviadukts. Nach seiner Aussage sei das mit der Stadt, der die Wiese gehört, abgesprochen gewesen. Im Rathaus heißt es, die Fläche sei ohne vertragliche Vereinbarung genutzt worden. Wie auch immer – beim Viadukt konnten die Enten und Gänse in zwei Teichen planschen, die das Hochwasser 2002 hinterlassen hatte. Dummerweise kamen auch die Hühner auf die Wiese und pirschten sich bald an die Gärten der benachbarten Einfamilienhäuser heran.

Irgendwann reichte es einigen Anliegern. „Ich habe nichts gegen die Tiere, aber das hat Ausmaße angenommen“, sagt einer. Immer wieder seien die Hühner bei ihm im Garten gewesen und hätten dort Schäden angerichtet. Zudem nerve der Lärm und Geruch der Gänse. Junghanns hält dagegen: „Die machen kaum Lärm. Zudem freuen sich ganz viele Wilsdruffer, dass hier jemand überhaupt noch Tiere hält.“ Die Mädchen und Jungen aus den nahe gelegenen Kindergärten würden öfters vorbeikommen, ebenso viele Eltern mit kleinen Kindern.

Aber auch den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung war der Minibauernhof zunehmend ein Dorn im Auge. „Wir haben zwar keine Lärm- und Geruchsmessung vorgenommen, aber eine Beeinträchtigung der Nachbarn liegt vor“, teilt André Börner, Leiter des Bauamtes, mit. Am 23. Mai kündigte die Stadt schriftlich den Pachtvertrag. Stichtag ist das Jahresende. „Als Grund dafür ist die stetig wachsende Tierhaltung zu sehen“, heißt es in dem Schreiben. Mehrmals habe man dem Pächter nahegelegt, seinen Tierbestand zu reduzieren, was aber nicht geschehen sei, ergänzt Börner.

Christian Junghanns ist schockiert. Denn inzwischen hat er seine Gänse weg von der Wilden Sau auf die Wiese am Landbergweg ziehen lassen. „Hier stören sie niemanden.“ Den Unterstand für die Kühe könne er jederzeit demontieren. Weitere Probleme sehe er nicht. „Ich möchte lediglich meinem Hobby nachgehen und hoffe, dass wir uns einigen“, sagt er.

In der Stadtverwaltung verweist man dahingehend aber auf gesetzliche Bestimmungen. „Es ist durchaus möglich, dort Tiere zu halten, wenn Rahmenbedingungen und vertragliche Vereinbarungen eingehalten werden“, sagt der Bauamtsleiter. Im September wird es ein Gespräch dazu geben. Börner: „Wir wollen, dass gemeinsam eine tragbare Lösung gefunden wird.“

zur Startseite