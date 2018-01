Zoff um Schimmelbude Binnen acht Wochen soll sich der Schimmel ausgebreitet haben. Welche Folgen hat das für den herzkranken Mieter?

Im Sockelbereich des Hauses hat sich an der Terrassentür der Schimmel großflächig ausgebildet. Ein Mietexperte meint: Hier liegt baulich etwas im Argen.

Werden neue Fenster installiert, ist der Rest der Bausubstanz anzupassen.

Schimmel in der Wohnung kann zu Lungenerkrankungen führen.

Waldheim. Tobias Rudolph ist sauer. In der Wohnung seines herzkranken Vaters zeigt sich an den Wänden ein starker Schimmelbefall. Sein Vater sei erst im November nach einem Krankenhausaufenthalt in die Wohnung in Waldheim eingezogen. „Sie war schön vorgerichtet, es gab keine Anzeichen auf einen Schimmelbefall. Und nun das. Verwalter und Vermieter müssen davon gewusst haben, es muss hier schon vorher Probleme mit Schimmel gegeben haben. Es ist unverantwortlich, solch eine Wohnung an einen Herzkranken zu vermieten“, meint er.

Die Version von Vermieter und Hauseigentümer klingt indes anders: Es habe vorher nie Probleme mit Schimmelbildung in der Wohnung gegeben, beziehungsweise es seien keine Probleme damit angezeigt gewesen. Der Eigentümer sagt, der Mieter könne die Schimmelsporen „mit seinen alten Möbeln eingeschleppt“ haben. Und es gibt einen Termin, an dem der Schimmel beseitigt und Reparaturen in Angriff genommen werden sollen – nämlich Anfang der kommenden Woche. Für sie ist der Fall damit erledigt.

Für Rudolph steht aber fest: Der herzkranke Vater muss so schnell wie möglich raus aus dieser Wohnung: „Ehe sich sein Gesundheitszustand verschlechtert.“ Es gebe zwar „keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die bestätigen, dass ein Schimmelpilzbefall Auswirkungen auf eine Herzerkrankung hat“, erläutert Dr. Daniel Kügler, Chefarzt der Inneren Medizin und ausgewiesener Pneumologe der Helios-Klinik Leisnig, auf DA-Nachfrage. Aber: „Nachgewiesen ist, dass Schimmel in der Wohnung zu Lungenerkrankungen führen kann. Dies ist abhängig vom Ausmaß des Schimmelbefalls und des generellen Gesundheitszustandes des Betroffenen“, so Kügler. Schimmelpilze können gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen. „Am häufigsten sind die Reizungen der Schleimhäute von Augen, Nase und Atemwegen. Es kommen auch allergische Reaktionen vor, die sich wie Heuschnupfen oder Asthma äußern“, ergänzt der Mediziner. Seltener komme es zu einer wirklichen Infektion wie Lungenentzündung und Bronchitis. „Sie tritt aber nur bei abwehrgeschwächten Menschen auf, die etwa Aids oder ein Krebsleiden haben“, so Daniel Kügler.

Der DA hat einige Bilder der Wohnung an den Mieterverein Meißen und Umgebung geschickt. Der Döbelner Rechtsanwalt Axel Buschmann ist dort Mitglied und bietet auch Beratungen rund ums Thema an. Er sagt: „Wenn ich mir das Foto von der Terrassentür anschaue, sieht es so aus, als wäre dort bereits die Tapete ausgetauscht. Und auch ein Teil des Laminatfußbodens scheint erneuert. Das wäre für mich ein Hinweis, dass es zuvor bereits Probleme mit Schimmelbefall gab.“ Schimmelsporen kämen prinzipiell überall in der Luft vor. Das Wachstum im Innenraum werde hauptsächlich durch drei Faktoren bestimmt: Feuchtigkeit, Nährstoffangebot und Temperatur. „Eine Raufasertapete bildet beispielsweise einen guten Nährboden“, so Buschmann. Es sei nicht generell auszuschließen, dass sich ein derartiges Bild auch binnen der acht Wochen, die der Mieter erst in der Einraumwohnung mit Bad lebt, abzeichnet. „Wer nicht oder falsch lüftet, kann so etwas verursachen. Meist ist es aber ein Mix aus allem und es liegen auch bauliche Mängel vor, die Schimmelbildung begünstigen. Ecken beispielsweise sind geometrisch bedingt die kältesten Bereiche im Raum“, so Buschmann. Sogenannte Wärmebrücken sind prädestinierte Stellen, an denen sich schneller Schimmel bilden kann: Fensterrahmen und -stürze, Gebäudesockel, an Balkonen und dergleichen. Wenn sich an Fenstern lediglich in den Ecken Schimmel bildet, könne dies auch ein Hinweis auf vermehrte Kipplüftung sein. „Besser ist immer das Stoßlüften“, sagt Axel Buschmann.

Um Schimmelbildung vorzubeugen, seien sowohl Eigentümer als auch Mieter in der Pflicht. „Baut der Eigentümer neue Fenster ein, muss er den Rest des Gebäudes der aktuellen Wärmeschutzverordnung entsprechend anpassen“, sagt er. Mieter müssten für ausreichend Belüftung sorgen,

