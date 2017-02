Zoff um Parkplätze am Elbufer

Immer wieder gibt es Streit um die Parkplätze an der Elbe in Loschwitz. Anwohner und Händler wünschen sich mehr Stellplätze, Umweltschützer wollen das Naturschutzgebiet nicht zerstören. Daher wollen SPD, Linke und Grüne jetzt den Parkplatzbau dort mit einem Antrag verhindern. Dieser fände jetzt keine Mehrheit mehr, begründete Linken-Stadtrat Tilo Wirtz. Doch diesen Antrag hat der Ortsbeirat Loschwitz hat jetzt abgelehnt und sich damit für den Parkplatz ausgesprochen. Laut dem Stadtratbeschluss von 2008 wollte die alte Mehrheit von CDU und FDP auf der Loschwitzer Seite des Blauen Wunders in direkter Ufernähe Plätze schaffen.

„Wir befürchten, dass es mit einem Parkplatz an der Elbe noch mehr Verkehr im Loschwitzer Dorfkern geben würde“, begründet SPD-Ortsbeirat Frank Nicht, warum er gegen den Parkplatz stimmte. Der Verkehr auf der Friedrich-Wieck-Straße habe sowieso schon stark zugenommen. Viele Fahrer rasen viel zu schnell durch die Straße. (SZ/jv)

