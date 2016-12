Zoff um neue Häuser In Blankenstein wird diskutiert, ob weitere Einfamilienhäuser dem Dorfbild gut tun. Auch der Ortschaftsrat ist gespalten.

Manfred Horn will diese Wiese am Rand von Blankenstein an Häuslebauer verkaufen. Es geht um bis zu fünf Eigenheime. © Oberthür

Die Fläche, um die es geht, ist eine in diesen Tagen tiefgekühlte Wiese am Rand von Blankenstein. Manfred Horn läuft durchs Gras, die froststarren Halme rascheln unter den Sohlen seiner Schuhe. Für die Natur hat der Dresdner in diesem Moment keinen Blick. Vielmehr ist er richtig sauer. „Ich werde hier dargestellt, als würde ich ohne Rücksicht auf Werte und Umwelt handeln“, schimpft er. Dabei gehe es doch um eine gute Sache.

Es geht um neue Häuser und Zuzug in ein Dorf, das zwar zum prosperierenden Wilsdruff gehört, was man Blankenstein aber nicht so richtig ansieht. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ortsteilen – Herzogswalde oder Kaufbach beispielsweise – stand Blankenstein noch nicht groß im Fokus von Häuslebauern. Zuzug gab es hier kaum, was sich auch an den Einwohnerzahlen ablesen lässt: 2009 lebten 299 Menschen in Blankenstein, 2015 waren es 280.

Nun sorgt sich Manfred Horn nicht um die Bevölkerungsstatistik. Vielmehr besitzen er und eine Erbengemeinschaft Fischer am Ortsrand eine Wiese. Die würde er gerne teilen und die Flächen an Häuslebauern verkaufen. Es geht um ein Areal von rund 4 400 Quadratmeter. Bis zu fünf Häuser könnten darauf gebaut werden. Dafür hat Manfred Horn eine Ergänzungssatzung aufstellen lassen, die ab Mitte Dezember öffentlich ausgelegt wird.

Doch schon jetzt herrscht in Blankenstein Aufregung. Im Dorf ist man gespaltener Meinung, ob ein Mini-Baugebiet dem Charakter des Ortes wirklich zuträglich ist. „Die einen sind der Meinung, das Dorf würde dadurch zersiedelt. Zudem wird befürchtet, dass hier Leute herziehen, die für die Landwirtschaft kein Verständnis haben“, schildert Ortsvorsteherin Karla Horn – nur zufällig namensverwandt mit dem Wiesenbesitzer – die Debatte in der Ortschaftsratssitzung. Andere wiederum würden argumentieren, dass nur mit Zuzug die Einwohnerschaft in naher Zukunft überhaupt halbwegs stabil gehalten werden kann. „Und nur mit einer stabilen Einwohnerschaft wird auch weiter in die Infrastruktur wie Kindergarten, Feuerwehr oder Dorfgemeinschaftshaus Geld gesteckt“, sagt die Ortsvorsteherin.

Anführer der Haus-Gegner ist Sven Grellmann. Er wohnt genau gegenüber der Wiese, ist Mitglied im Ortschaftsrat und sagt: „Ich hätte nichts gegen eine Lückenbebauung. Aber was hier entsteht, ist ein Baugebiet. Und wer garantiert uns denn, dass es nicht noch größer wird.“ Manfred Horn kann darüber nur den Kopf schütteln. „Es geht um maximal fünf Bauplätze, die Gebäude und Fluren dahinter sind als Außenbereich der Landwirtschaft vorbehalten und dürfen nicht bebaut werden.“

Verkauf von drei Parzellen

Ein Bauplatz gehört ohnehin nicht ihm, sondern der Erbengemeinschaft Fischer. Drei Parzellen will er verkaufen, eine selbst behalten. „Ich suche mir die Käufer gut aus, es geht um junge Familien mit Kindern. Und ich sage jedem Interessenten, dass Blankenstein ein richtiges Dorf mit Landwirtschaft ist. Zumal die Fluren von uns an einen ortsansässigen Landwirt verpachtet sind.“ Familie Horn kaufte 2003 Felder bei Blankenstein. Zum Land gehörte auch besagte Wiese sowie ein alter Vierseithof gleich daneben. Horn: „Den wollte ich eigentlich nicht haben, aber er gehörte nun mal dazu.“ Dort wurde einst Schafzucht betrieben, später hielt die LPG auf dem Hof auch Zuchtschweine.

Als Horn, der aus einer Bauernfamilie vom Südrand Dresdens stammt und in Helbigsdorf in den Fünfzigerjahren Lehrling war, kaufte, war Hof und Wiese in einem jämmerlichen Zustand. „Vom Vierseithof mussten wir drei Häuser abreißen“, berichtet er und zeigt auf Fotos die maroden Gebäude. Inzwischen ist die Hofstelle zerteilt und verkauft. Ein neues Einfamilienhaus steht darauf, ein zweites wird gerade errichtet. Lange haben die Horns versucht, Käufer zu finden, die auf dem Grundriss des alten Hofs bauen. Sie dachten an Mehrgenerationenhäuser oder Doppelhäuser. Interessenten fanden sie nicht.

Auch in die Wiese musste die Familie erst einmal Arbeitskraft und Geld stecken. Alte, verwilderte Gärten wurden renaturiert, Müll abtransportiert, ein Weg umverlegt, Bäume gepflanzt. 130 Linden, Obst- und andere Laubbäume wachsen nun wieder am Ortsrand von Blankenstein und in der Feldflur. Horn: „Bei dem Engagement kann ich nicht verstehen, dass ich jetzt als Bodenspekulant gelte.“

In der Stadtverwaltung Wilsdruff sieht man das ähnlich und kann die Aufregung nicht nachvollziehen. „Es geht um eine ergänzende Bebauung im ortsüblichen Charakter“, sagt Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Aus Sicht der Verwaltung würden die Häuser das ausgefranste Dorfende abrunden. Vom Stil her sind ohnehin nur Gebäude mit Satteldach beantragt. Das betont auch Manfred Horn: „Hier baut doch keiner irgendwelche Blöcke hin. Es geht um vorerst drei Einfamilienhäuser mit großzügigen Gärten. Das ist eine ganz lockere Bebauung.“ Und hinter den Häusern entsteht als Ausgleich eine Streuobstwiese.

