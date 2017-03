Zoff um Kanalbau Die Anwohner der Annenstraße fordern Alternativen zu den Plänen. Mit den bisherigen Infos sind sie unzufrieden.

In der Annenstraße soll ein neuer Mischwassersammler verlegt und der Flemmingener Bach saniert werden. Daran, dass die Umsetzung teilweise nur mit dem Einbau mit Hebeanlagen möglich ist, zweifeln die Anwohner. Sie fordern, andere Varianten zu prüfen. © Dietmar Thomas

Die Anwohner der Annenstraße sind sauer. Das zeigen sie nicht nur mit ihrer Anwesenheit bei der Stadtratssitzung. Dort machen sie ihrem Unmut auch Luft. Grund dafür ist der geplante Bau eines Mischwasserkanals in der Straße und die Entflechtung des Flemmingener Baches. „Die Präsentation des Abwasserzweckverbandes war nicht zufriedenstellend und die Veranstaltung wurde abgebrochen“, bemängelte Jürgen Bernhardt. Das sieht Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) anders, obwohl er aus terminlichen Gründen gar nicht an der Vorstellung des Projektes teilnehmen konnte. Es seien alle Fragen geklärt und das Angebot für eine weitere gemeinsame Beratung des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Untere Zschopau“ und des Planungsbüros mit den Betroffenen unterbreitet worden. Letzteres bestätigt Bauamtsleiter Ronald Fischer. Konkrete Auskünfte zu dem Vorhaben können beide nicht geben, „denn für die Planung und Durchführung ist der AZV zuständig“, begründet Fischer. Der Stadt lägen keine entsprechenden Unterlagen vor.

Trotzdem lassen die Anwohner nicht locker. Bernhardt sieht den zeitlich versetzt geplanten Bau des Mischwasserkanals und die Sanierung des Flemmingbaches als Steuerverschwendung und fordert die Stadt auf, nach Alternativen zu suchen. Doch auch hier verweist der Bauamtsleiter wieder auf den AZV. Da der Bach derzeit auch ein Schmutzwasserkanal ist, werde er durch den AZV betreut. Erst nach der Sanierung gehe das Gewässer in das Eigentum der Stadt über.

Außerdem kommt die Frage nach geplanten Hebeeinrichtungen auf. Die werden mit Strom betrieben. Was passiert bei Stromausfall? „Bekommen wir dann ein transportables Toilettenhäuschen hingestellt, weil wir unsere Toilette nicht benutzen können?“ Auch in dieser Beziehung werden Alternativen gefordert. Nach solchen habe Daniel Bernhardt bereits in der Einwohnerversammlung gefragt. „Mir wurde geantwortet: Mit Ihnen diskutiere ich darüber nicht. Das empfinde ich als bodenlose Frechheit“, sagt der junge Mann.

Der Bürgermeister verspricht, die Bedenken und Forderungen an den AZV weiterzuleiten. Außerdem will er gemeinsam mit dem AZV und dem Planer eine weitere Einwohnerversammlung anbieten. „Wenn die nicht reicht, auch eine zweite“, so Kunze. Vor-Ort-Termine mit Betroffenen seien ebenfalls möglich.

Nachfragen des Döbelner Anzeigers beim Planungsbüro und dem AZV liefen gestern ins Leere. Da er nur Nachauftragnehmer sei, gebe er keine Auskünfte, erklärte Planer Rolf Dietrich und verwies an den AZV. Dessen Leiter für Technik und Investitionen Reiner Müller war aufgrund von Außenterminen nicht erreichbar. In einem Gespräch mit dem DA Anfang des Monats hatte er erklärt, dass etwa zwölf Grundstücke um die Gaststätte Gambrinus ihr Abwasser derzeit in den Flemmingener Bach entsorgen. Sie sollen an den neuen Kanal angeschlossen werden. Dabei seien in sieben Grundstücken umfassende Arbeiten, wie Wanddurchbrüche notwendig. Außerdem müssten in diese Häuser Hebeanlagen eingebaut werden, weil der neue Kanal über den alten Bachkanal und damit sehr hoch verlegt werden soll. Für die Reparatur und Wartung der Pumpstationen sei der AZV verantwortlich, der auch für die Stromkosten aufkomme.

