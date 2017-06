Zoff um Grundsteinlegung Bombardier investiert in Bautzen Millionen. Andere Standorte sehen sich im Nachteil.

Die Teilnahme der Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries an der Grundsteinlegung bei Bombardier stieß auf Kritik vom Betriebsrat des Werkes in Hennigsdorf. © Uwe Soeder

Der Baustart für die neue Fertigungshalle von Bombardier in Bautzen hat ein politisches Nachspiel. Mit scharfer Kritik hat der Betriebsrat im Werk Hennigsdorf auf die Teilnahme von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) an der Grundsteinlegung vor einer Woche reagiert.

Wie die Märkische Oderzeitung berichtet, sehen die Betriebsräte darin eine Vorentscheidung über die Zukunft des brandenburgischen Werkes. Mit der Investition in Bautzen würden die Weichen zur Schließung der Produktion und dem Abbau von 800 Arbeitsplätzen in Hennigsdorf gestellt.

Bombardier investiert nach eigenen Angaben in den nächsten zwei Jahren etwa 20 Millionen Euro in Bautzen. Rund acht Millionen davon fließen in eine die neue Produktionshalle. Der Neubau soll die Fertigung von drei Fahrzeugtypen gleichzeitig ermöglichen. Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund massiver Umstrukturierungen. Neben Hennigsdorf werden auch für das Werk in Görlitz Einschnitte und Stellenabbau befürchtet. Am 29. Juni berät der Bombardier-Aufsichtsrat. (szo)

