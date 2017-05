Zoff um einen Tiefschlag Am 1. Juli kämpfen die Boxprofis Dominic Bösel und Karo Murat in Dresden um die EM im Halbschwergewicht. Schon vorher geht es hart zur Sache.

Die beiden haben etwas zu klären – am 1. Juli in der neuen Dresdner Ballsportarena: Dominic Bösel (l.) und Karo Murat. © René Meinig

Dresden darf sich auf ein emotionales Boxspektakel gefasst machen. Wenn am 1. Juli in der neuen Ballsportarena Dominic Bösel und Karo Murat um den vakanten EM-Gürtel im Halbschwergewicht streiten, geht es um ein bisschen mehr als um die Nachfolge des in den Boxruhestand getretenen Robert Stieglitz.

Diesen Eindruck vermittelten die beiden Protagonisten am Dienstag bei der ersten Pressekonferenz zum Kampfabend. Der sonst besonnene Bösel (27) vom Magdeburger Boxstall SES und sein armenischstämmiger und in Kitzingen aufgewachsener Rivale (33) vom Hamburger EC Boxing-Promotion lieferten sich in liebevoller Abneigung einen heftigen verbalen Schlagabtausch. Hintergrund dafür ist ein Tiefschlag, ein echter. 2014 wurde der damals vertragslose Murat zum Probesparring von SES eingeladen. „Er kam mit Übergewicht an und wurde von Dominic in knapp zweieinhalb Minuten regelrecht vorgeführt“, erinnert sich SES-Trainer Dirk Dzemski.

Nach Bösels Interpretation wurde sein Gegenüber immer unfairer – mit einem mächtigen Schlag in die Weichteile von Bösel. „Wir tragen zwar auch im Training einen Tiefschutz, aber der hat da nichts geholfen. Der Aufwärtshaken ging voll auf den Sack“, erklärt Bösel in deftigen Worten. Dessen Trainer brach das Training ab und schickte Murat wieder fort. Der Getroffene musste am nächsten Tag zum Urologen – Diagnose: stark verfärbter Unterleib.

Murat kann sich an keinen Tiefschlag erinnern, erzählte vielmehr, dass er den aufstrebenden Bösel mit einem Leberhaken erwischt habe. „Ich boxe schon 20 Jahre, so etwas habe ich aber noch nie erlebt. Wahrscheinlich war der auf irgendwas neidisch“, konterte der Freyburger. „Seine großen Kämpfe hat Karo immer verloren – und das wird auch am 1. Juli so sein“, sagt der Anhaltiner und spielt damit auf die durchaus eindrucksvolle Kampfbilanz (34 Kämpfe, 30 Siege, drei Niederlagen, ein Remis) seines Kontrahenten an. Murat stand 2013 mit der Boxlegende Bernhard Hopkins im Ring. Der Amerikaner kürte sich am 9. März 2013 mit 48 Jahren und 53 Tagen zum ältesten Box-Weltmeister aller Zeiten. Den IBF-Gürtel im Halbschwergewicht verteidigte er souverän gegen den boxerisch limitierten Murat.

Auch dank dieser Erfahrung sieht sich der ältere der Kontrahenten im Vorteil. „Du kannst trainieren wie ein Weltmeister“, sagte er zu Bösel gewandt, „ich werde dich im Ring abstrafen“, kündigte er an. „Manchmal ist es besser, gegen einen guten Boxer zu verlieren, als gegen einen schlechten zu gewinnen“, sagt der 33-Jährige. Seinen letzten Gegner, den Finnen Sami Enbom, musste Bösel tatsächlich erst googeln. Standesgemäß schickte er den Unbekannten bei seinem bislang letzten Kampf im März 2017 in der sechsten Runde ins Reich der Träume. Jeden seiner 24 Profikämpfe hat der technisch hervorragend ausgebildete Bösel für sich entschieden. Auch deshalb steht er in den Ranglisten der Weltverbände weit vor Murat. „Der schlägt einen guten linken Haken“, erklärt er nach dem Bohei im persönlichen Gespräch, „aber darauf bin ich eingestellt.“

Offenbar wurde schon länger an dem Duell getüftelt, das SES-Promoter Ulf Steinforth als „einen großen Kampf für Deutschland“ und „sportlich sehr hochwertige Ansetzung“ tituliert. Bösel hielt seinem Widerpart jedenfalls vor: „Ich freue mich, dass du endlich gegen mich antrittst, hoffentlich kommst du am 1. Juli auch. Ich konzentriere mich mehr auf meinen Ersatzgegner als auf ihn, er hat ja schon ein paarmal abgesagt“, stichelt Bösel.

Tickets unter: www.eventim.de oder sesboxing.de

zur Startseite