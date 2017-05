Zoff um Bürgertelefon Gemeinderat Wolfgang Borowsky ist sauer, dass das Telefon ohne Vorwarnung abgeklemmt wurde.

Im Blochwitzer Bürgerbüro gab es bis vor Kurzem ein Telefon mit herkömmlichem ISDN-Anschluss. Dort konnten Einwohner der ehemaligen Gemeinde Weißig am Raschütz anrufen, um Probleme anzusprechen. Doch nun ist es stillgelegt. © Symbolbild/dpa

Der Blochwitzer Wolfgang Borowsky hat auf der letzten Gemeinderatssitzung für einen Eklat gesorgt. Er bezichtigte den Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann des Vertragsbruchs. Der Grund: Seit rund einem Monat gibt es keinen Festnetzanschluss für das analoge Telefon im Blochwitzer Bürgerbüro mehr. Die Gemeindeverwaltung habe klammheimlich den Vertrag auslaufen lassen, so Borowskys Vorwurf an die Adresse des Bürgermeisters. Das sei ein Angriff auf den Fusionsvertrag, den die ehemalige Gemeinde Weißig am Raschütz Ende 2011 mit der Gemeinde Lampertswalde unterschrieben hat. Darin sei unter anderem auch das öffentliche Bürgertelefon in Blochwitz als Fusionsbedingung festgehalten worden.

Auf die Reaktionen anderer Gemeinderäte, dass sich Borowsky doch beruhigen solle, erwiderte der Blochwitzer: „Ich poche auf den Vertrag, weil die Sache link gelaufen ist.“ Er reklamierte, dass die Abschaltung des Bürgertelefons zuvor im Gemeinderat nie angesprochen wurde.

Bürgermeister Wolfgang Hoffmann verteidigte, dass der Festnetzanschluss gekündigt wurde. Dieser habe jeden Monat 45 Euro Grundgebühr plus Gesprächsgebühren gekostet. „Was soll das? Wir leben schließlich im Jahr 2017“, sagt Hoffmann. Da sei ein Handy mit niedrigem Pauschalvertrag (Flatrate) wesentlich günstiger und zeitgemäßer.

Mittlerweile war Hoffmann bei Borowsky und hat ihm ein Diensthandy übergeben. Das Blochwitzer Bürgertelefon ist nun wieder, wie bisher gewohnt, immer dienstags von 15 bis 18 Uhr zu erreichen. Die neue Nummer lautet 0152 26 89 52 94.

