Zoff um alten Operettenstandort

Der Leubener Ortsbeirat Matteo Böhme vor der ehemaligen Operette. © René Meinig

Ein Antrag der Linken-Fraktion sorgt derzeit für schlechte Stimmung in der Diskussion über die Zukunft des alten Operettenstandortes an der Pirnaer Landstraße. Während sich die CDU dafür starkmacht, dass die Immobilie zwar verkauft, künftig aber kulturell und das Grundstück für den Neubau von Wohnungen genutzt wird, fordert die Linke jetzt, dass die Stadtverwaltung bis Ende Juni prüft, ob das Leubener Areal als Schulstandort geeignet ist. Für Ärger sorgt auch, dass weder der Leubener Ortsbeirat noch andere Ausschüsse in eine Diskussion eingebunden werden sollen.

In der letzten Sitzung des Ortsbeirates hagelte es Kritik an dem Vorstoß der Fraktion. Denn erst im März hatte der Leubener Ortsverband der Linken zu einer Bürgerversammlung aufgerufen – mit dem Ergebnis, dass sich Anwohner für eine kulturelle Nutzung aussprachen. Seit Ende vergangenen Jahres steht das Gebäude leer, weil die Staatsoperette ins Kraftwerk Mitte umgezogen ist. Im Stadtrat lehnte die rot-grün-rote Mehrheit den CDU-Antrag jetzt ab. Damit ist ein Verkauf der städtischen Immobilie vorerst vom Tisch. (SZ/noa)

