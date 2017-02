Zoff in Liebethal Nach dem Aus des Kindergartens Lindenhof melden sich die Eltern zu Wort – mit Kritik.

Der Liebethaler Kindergarten Lindenhof wurde zum Jahresende geschlossen. © Symbolfoto: dpa

Pirna-Liebethal. Das Entsetzen ist enorm, als die Eltern der Liebethaler Kita-Kinder am 16. September in den Briefkasten schauen. Die Geschäftsführung des Kindergartens Lindenhof teilt ihnen mit, dass die Einrichtung zum Jahresende geschlossen wird. Aus betrieblichen Gründen, so der lapidare Zusatz. Die Stadt Pirna und der DRK-Kreisverband Pirna finden glücklicherweise zügig eine Lösung. Seit Januar werden die 17 Kinder in der Außenstelle der Kita Regenbogen in Graupa betreut (SZ berichtete).

Jetzt melden sich die Eltern zu Wort und kritisieren scharf die Geschäftsführung des früheren Kindergartens. „Die Kündigung kam damals per Einschreiben. Wir sind aus allen Wolken gefallen“, blickt Maren Behnert zurück. Ähnlich erging es Familie Balder. „Die Wut über die plötzliche Schließung der Kita war sehr groß“, erzählt Manuela Balder.

Nicht nur den Fakt, sondern auch den Tonfall des Schreibens kritisiert Maren Behnert. Weder sei ein Bedauern ausgedrückt worden, noch ein Hilfsangebot gemacht worden. „Die Geschäftsführung hat das Problem einfach an uns weitergegeben“, sagt sie. Franziska Luger nickt. Sie hat die Schließung besonders hart getroffen, da ihre kleine Amalia erst im Sommer in den Liebethaler Kindergarten eingewöhnt wurde. „Ich fühlte mich komplett alleingelassen“, sagt die junge Mutter. Diesem Urteil schließt sich auch Sandy Reichelt an. Sie hätte ein offenes Gespräch im Vorfeld begrüßt. „Vielleicht hätte man gemeinsam den Kindergarten retten können.“ Auf das Einschreiben folgt zwar noch ein eilig einberufener Elternabend, der aber auch keine Klärung oder Annäherung zwischen Eltern und Kindergartenleitung bringt.

Im Gegenteil die Situation wird nach den Aussagen der Eltern immer angespannter. „Man drohte uns. Wenn wir mit diesem Thema an die Presse gingen, dann würde der Kindergarten sofort geschlossen werden“, berichtet André Behnert.

Kita-Ersatz für die Kinder in Graupa

Hilfe kam schließlich von der Stadt Pirna, die seit Januar nun in Graupa Gruppenräume für die Liebethaler Kinder bereitstellt. Die beiden Gruppenhelferinnen wurden vom DRK übernommen und kümmern sich weiterhin um die Steppkes. Allerdings bringt die öffentliche Erklärung der Lindenhof-Geschäftsführung Mitte Dezember erneut die Eltern in Rage. Darin wird ausgeführt, dass die Kita mangels geeigneten pädagogischen Fachkräften hätte schließen müssen. „Dabei haben die Betreuerinnen immer gute Arbeit geleistet und sich sehr liebevoll um unsere Kinder gekümmert“, betont Astrid Spengler.

Albrecht Findeis, erster Geschäftsführer der Lindenhof Liebethal gGmbH, wiederholt gegenüber SZ: „Ich kann keinen Kindergarten nur mit Hilfskräften führen.“ Eine der ausgebildeten Erzieherinnen wurde schwanger und bekam Arbeitsverbot. Die zweite Erzieherin habe gekündigt, da der Anfahrtsweg nach Liebethal zu weit war, so Findeis. „Zum Schluss wurden die Kinder nur noch von einer Erzieherin, die gleichzeitig Geschäftsführerin ist, und den beiden Gruppenhelferinnen betreut“, berichtet Findeis.

Er will nicht missverstanden werden: „Die beiden Damen haben eine sehr gute Arbeit geleistet, aber auf Dauer ist diese Art der Betreuung ungesetzlich.“ Dabei habe sich die Geschäftsführung intensiv um neue ausgebildete Erzieherinnen bemüht, unter anderem mittels Stellenanzeigen in der Zeitung. „Alles ohne Erfolg. Deshalb mussten wir die Reißleine ziehen“, sagt Findeis. Er betont, dass auch andere Kindergärten unter Personalmangel litten. „Aber uns als kleiner Träger hat es besonders hart getroffen“. Generell stellt er fest: „Dass wir uns mit der Entscheidung, die Einrichtung zu schließen, keine Freunde gemacht haben, verstehe ich natürlich auch.“

