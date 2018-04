Zoff im Team? Bisher schien intern alles bestens zu sein bei Dynamo. Eine Aussage von Florian Ballas wirft jetzt plötzlich Fragen auf.

Viel Redebedarf haben die Dresdner Manuel Konrad, Jannik Müller und Florian Ballas (v. l.). Nach der Niederlage in Ingolstadt fallen klare Worte. © Robert Michael

Diese Aussagen bergen einigen Zündstoff. Jeder müsse die Ärmel hochkrempeln und seinen Job machen, sagt Florian Ballas nach Dynamos später Niederlage in Ingolstadt. Soweit kein Grund zur Aufregung, aber was der amtierende Kapitän hinzufügt, lässt aufhorchen: „Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern erst mal selbst seine Arbeit erledigen.“ Das klingt nach internen Spannungen, nach gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Zoff im Team? Dabei schien es bestens bestellt zu sein um das Betriebsklima. Kein Spieler hat je etwas anderes gesagt, die Neuzugänge haben vielmehr betont, wie gut sie aufgenommen wurden. Alle prima Jungs, hieß es. „Die Mannschaft ist atmosphärisch absolut intakt“, hatte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in der Herbstkrise gesagt. „Wir haben keinen zerstrittenen Haufen.“ Es gab keine Anzeichen, dass sich das inzwischen geändert haben könnte.

Die sieht auch Uwe Neuhaus nicht. Ballas‘ Aussage, meint der Trainer, bedeute nicht, dass in der Mannschaft etwas nicht stimmt. „Es ist sicher so gemeint – und das kann man nur unterschreiben und unterstützen –, dass nach einem Spiel mit so vielen Fehlern jeder vor seiner eigenen Haustür kehren sollte, bevor er vielleicht andere Dinge dafür verantwortlich macht.“ Anlass zur Selbstkritik gibt es reichlich.

Frisch geduscht und mit ein paar Minuten mehr Abstand hat Ballas im Interview für Dynamo-TV seine Forderung mit anderen Worten wiederholt, nämlich dass jeder in sich gehen müsse. Es ist ein Weckruf, ein Warnsignal – und offenbar notwendig. Schon einmal in dieser Saison war die Mannschaft an einem Punkt, an dem eine Aussprache nötig war, um die Sinne zu schärfen. Nach dem desaströsen 0:3 in Kiel haben die klaren Worte die gewünschte Wirkung erzielt.

Wo das Problem liegt, hat Marco Hartmann im Interview mit der SZ offen angesprochen: „Wenn der Druck besonders groß war, kamen die Ergebnisse. Mit nachlassendem Druck blieben die Ergebnisse aus.“ Die Analyse des Kapitäns in der Zuschauerrolle: In der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt (0:2) habe es ein paar Sachen gegeben, „wenn wir die nicht raus kriegen, steigen wir ab“.

Doch das Auf und Ab setzt sich fort – 3:2 gegen Heidenheim, 2:4 in Ingolstadt. Dabei ist das Ergebnis selbst noch das kleinere Übel, das Zustandekommen jedoch besorgniserregend. Es deutet auf eine gewisse Selbstzufriedenheit hin, auf einen vorschnellen Spannungsabfall. Es müsse sich jeder wieder bewusst werden, worum es geht, meint Ballas, als sollte das nicht längst klar sein. Und das war auch der gemeinsame Tenor nach dem Sieg gegen Heidenheim: „Wir sind noch nicht durch“, mahnte Lucas Röser.

An der Einstellung mangelte es danach im Training nicht. Neuhaus sprach von intensiven Einheiten in der vorigen Woche, war sehr zufrieden mit dem Konkurrenzkampf im Team. Der hinterlässt natürlich einige Unzufriedene, die nicht mal zum Spieltagskader gehören, gleich fünf waren es diesmal. Selbst wenn sie schlechte Stimmung machen würden, was zumindest bisher kein Thema ist, ließe sich damit nicht die enttäuschende erste Halbzeit erklären. Ballas wird deutlich: „Jeder muss in sich gehen und die Grundtugenden, die gefordert sind, wieder auf Abruf stellen.“

Das Anliegen des Kritikers ist klar: Die Sinne schärfen für die letzten sieben Partien im Kampf um den Klassenerhalt. Zwei Testspiele plant Neuhaus in der spielfreien Zeit bis Ostern. „In denen müssen wir unseren Fokus darauf legen, über 90 Minuten unsere Vorgaben durchzuziehen und nicht nur eine Halbzeit“, meint Ballas.

