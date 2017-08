Zoff-Aussprache in Polit-Kooperation Die rot-grün-rote Mehrheit im Stadtrat streitet oft. Das soll sich ändern. Nur wie?

Das Rathaus in Dresden © Youssef Safwan

Da hätten viele gern Mäuschen gespielt: Am Montagabend traf sich der Kooperationsausschuss der Stadtratsfraktionen von Linken, Grünen, SPD und Piraten im Rathaus. Diese Fraktionen arbeiten zusammen und haben eine Mehrheit im Stadtrat. Allerdings gab es in der letzten Zeit viele Kontroversen. Zuletzt entbrannte der Streit um die Frage der Senkung der Bettensteuer. Die Grünen stimmten zu, anders als vorher vereinbart. Deshalb trat der Kooperationsausschuss zusammen. Sein Fazit: Die Zusammenarbeit geht trotz Meinungsverschiedenheiten weiter. Die nächsten beiden Jahre sollen genutzt werden, um die vereinbarten Vorhaben zum Erfolg zu führen. „Zur Verbesserung unserer Zusammenarbeit werden wir für die aufgetretenen Probleme gemeinsame Lösungen suchen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Konkreter wurden die Partner nicht.

Einzelpersonen spielen eine tragende Rolle bei den Kontroversen, in diesem Fall der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Avenarius. Er hatte am Rande der Stadtratssitzung mit Medienvertretern über die Situation der Kooperation gesprochen, fühlte sich aber im Nachgang verkürzt zitiert. „Es könne das Ende der Kooperation sein, muss es aber nicht“, schreibt er in einer Erklärung und lässt dabei alle Türen offen. Weiter heißt es, es müsse Konsequenzen für die Grünen geben. Welche, wisse er nicht. Immerhin: Noch stehen zwei gemeinsame Jahre bevor. Kooperativ? (SZ/kh)

zur Startseite