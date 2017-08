Zoff auf dem Stadtfest Polizei: Eine insgesamt friedliche Feier mit lediglich ein paar Ausrastern hiesiger Besucher.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Während des Riesaer Stadtfestes am vergangenen Wochenende waren Beamte des Polizeireviers sowie des Dresdner Einsatzzuges im Festgelände präsent. Das Fest verlief der Polizei zufolge friedlich. Dennoch seien einzelne veranstaltungstypische Straftaten zu verzeichnen gewesen. Die festgestellten Tatverdächtigen sind Deutsche und standen teils erheblich unter Alkoholeinfluss.

So muss sich ein 32-Jähriger wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten. Er hatte an einer Schießbude ein Körbchen mit Kleingewinnen an sich genommen und anschließend den alarmierten Sicherheitsdienst geschlagen.

Ein Freigetränk hatte ein 32-Jähriger an einem Getränkestand gefordert. Dabei hielt er kurzzeitig ein Klappmesser in der Hand. Der Mann musste schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Ein 36-Jähriger hatte zunächst einen Mitarbeiter (20) des Sicherheitsdienstes angepöbelt. Als er zur Rede gestellt wurde, ging er mit einer Flasche auf den 20-Jährigen los. Dieser konnte den Mann zu Boden bringen, wurde dabei in der Folge aber von einem 33-Jährigen mit Reizgas besprüht.

Gegen einen 33-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, da er einem 23-Jährigen Reizgas ins Gesicht sprühte.

zur Startseite