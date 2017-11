Zivilfahnder nehmen Autodieb fest Ein weißer Audi war den Beamten auf der Autobahn aufgefallen.

Ein Drogentest ergab, dass der von den Zivilfahndern festgenommene mutmaßliche Autodieb unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. © Polizeidirektion Dresden

Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Polizeidirektion Dresden stellten am Mittwoch einen gestohlenen Audi und nahmen den Fahrer fest. Er befindet sich in Haft.

Die Zivilpolizisten waren auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Nach dem Dreieck Nossen fiel den Beamten ein weißer Audi Avant auf, welcher die Mittelspur befuhr. Eine Kennzeichenabfrage über Funk ergab, dass das amtliche Kennzeichen aktuell nicht vergeben ist und letztmalig auf einen schwarzen Audi zugelassen war. Die Fahnder entschlossen sich daher, das Fahrzeug anzuhalten.

Nach der Abfahrt Wilsdruff forderten die Polizisten den Fahrzeugführer auf, anzuhalten. Einen Fluchtversuch des Audis verhinderte ein zwischenzeitlich hinzugekommenes zweites ziviles Einsatzfahrzeug, welches sich genau daneben gesetzt hatte. Letztlich hielt der Audi auf der rechten Fahrspur an und die Fahnder nahmen den Fahrer, einen 34-jährigen polnischen Staatsbürger, vorläufig fest.

Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Audi in der Nacht zum Mittwoch in Mutterstadt (Rheinland-Pfalz) gestohlen wurde. Außerdem stand der 34-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen, wie ein durchgeführter Drogentest ergab.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 5 weiter Einbruch in Agrargenossenschaft Lampertswalde. Mitarbeiter der Agrargenossenschaft im Ortsteil Weißig am Raschütz mussten am Donnerstagmorgen feststellen, dass Unbekannte in das Verwaltungs- und Werkstattgebäude eingebrochen waren. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und waren über den Werkstattbereich zu den Büros gelangt. Dort brachen sie eine Bürotür auf und durchsuchten die Einrichtung. Letztlich stahlen die Einbrecher ein GPS-Handmessgerät, zwei Motorsensen, fünf Traktormodelle und etwas Bargeld. Der Wert des Diebesgutes wurde auf rund 4000 Euro, der Sachschaden auf rund 1000 Euro beziffert. Zigarettenautomat gestohlen Großenhain. Einen kompletten Zigarettenautomaten stahlen Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Donnerstag auf der Skassaer Straße im Stadtteil Wildenhain. Die Diebe rissen den Automaten samt Dübeln und Schrauben von der Hauswand und verschwanden. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern oder einem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Gerätes machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier in Großenhain oder unter der Rufnummer 03514832233 an die Polizeidirektion Dresden. Zwei Unfälle mit Wildschweinen Zeithain. Am Mittwochmorgen befuhr eine 28-Jährige mit einem Mazda die Gröditzer Straße (B 169) von Lichtensee nach Neudorf. Als zwischen den Ortschaften ein Wildschwein die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision mit dem Mazda wurde der Schwarzkittel auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine dort in Richtung Lichtensee fahrende 46-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und erfasste mit ihrem Skoda das Tier. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt, das Schwein verendete. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro. Wülknitz. Keine Stunde später kam es auf der Panzerstraße bei Wülknitz zu einem weiteren Wildunfall. Auch hier hatte ein Wildschwein die Fahrbahn gequert, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki kam, der aus Richtung B 169 in Richtung Wülknitz fuhr. Die 48 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Am Skoda war ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden. Das Wildschwein überlebte die Kollision nicht. Lkw-Plane aufgeschlitzt Nossen. Während der Fahrer in seinem tschechischen Lkw DAF am Autohof im Stadtteil Neubodenbach schlief, machten sich in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte an der Plane seines Aufliegers zu schaffen. Sie schnitten diese auf, öffneten die Zollplombe und schließlich auch die Türen des Anhängers. Auf der Ladefläche schnitten sie Palettenware und Kartons auf. Noch ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Auch zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht Moritzburg. Bereits am Montagnachmittag ereignete sich auf der Schlossallee ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der unbekannte Autofahrer wird gesucht. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Dresden. Direkt vor der Einmündung der Schließerstraße wurde er von einem kompakten Pkw überholt. Das Auto bog sodann unmittelbar vor dem Radfahrer rechts ab. Dabei berührten sich der Pkw und das Vorderrad des Fahrrades. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, meldet sich bitte im Polizeirevier Meißen oder bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer 03514832233.

