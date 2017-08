Zivile Streifen sollen in Zittau für mehr Sauberkeit sorgen Die Stadtverwaltung soll die Verunreinigung von Straßen und Wegen durch Tiere und weggeworfenem Müll schärfer kontrollieren.

Thomas Krusekopf (rechts) neben OB Zenker © Rafael Sampedro

Zittau. Die Stadtverwaltung soll die Verunreinigung von Straßen und Wegen durch Tiere und weggeworfenem Müll schärfer kontrollieren und dafür auch Streifen in Zivil einsetzen. Diesen Vorschlag wird Thomas Krusekopf (parteilos) im Namen seiner FUW/FBZ/FDP-Fraktion dem Stadtrat am Donnerstag während dessen erster Sitzung nach der Sommerpause zur Abstimmung stellen. Schon seit Jahren werde das städtische Erscheinungsbild erheblich durch Verschmutzungen im öffentlichen Bereich (Straßen, Plätze, Gehwege, Parkanlagen, Spielplätze, Brunnen und Wasserbecken) beeinträchtigt, begründet er den Vorschlag. „Diese beschränken sich keineswegs nur auf nicht entfernten Hundekot, sondern sind auch geprägt von unzähligen herumliegenden Zigarettenkippen sowie einfach achtlos weggeworfenem Müll.“ Deshalb ist es in den Augen der Fraktion an der Zeit, dagegen vorzugehen. Zu dem Maßnahmepaket, das sie vorschlägt, gehören auch Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche des Oberbürgermeisters mit Hundehaltern, Rundgänge von Stadtverwaltung und -rat sowie klar formulierte Strafen und deren konsequente Ahndung. (SZ/tm)

Termin der öffentlichen Sitzung des Stadtrates: Donnerstag (heute), 17 Uhr, Bürgersaal im Rathaus

zur Startseite