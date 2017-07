Fußball Zittersaison vermeiden Beim Döbelner SC gibt es vor dem neuen Spieljahr nur einen Neuzugang. Der ist allerdings kein Unbekannter.

Das Aufgebot des Döbelner SC für die neue Saison.

An diesen Worten wird er zu messen sein. „Das wird unser Standardergebnis bei Heimspielen“, sagt Trainer Uwe Zimmermann und zeigt auf die Anzeigetafel, an der noch das 6:0 vom letzten Spiel der vergangenen Saison in der Landesklasse Nord gegen Hartenfels Torgau prangt. Doch gleich darauf schiebt er hinterher, dass das natürlich ein Scherz gewesen sei.

Vielmehr schlägt Zimmermann zum Trainingsauftakt des Döbelner SC nachdenkliche Töne an. „Wir wissen, dass es für uns wieder um den Klassenerhalt gehen wird“, sagt der 51-Jährige. Ziel sei es allerdings, nicht so lange zittern zu müssen, wie in der abgelaufenen Saison. Die Voraussetzungen sollen mit intensiven Trainingseinheiten geschaffen werden. Auch ein Trainingslager im eigenen Stadion vom 21. bis 23. Juli gehört zur Vorbereitung.

Die Zahl der Abgänge ist deutlich größer als die der Zugänge. Fabian Berndt (Hainichener FV), Lukas Morgenstern (Kickers Markkleeberg), Toni Bunzel (aktive Laufbahn beendet), Erik Freier (beruflich bedingt) und Johann Kowalewicz (bereits im Winter zum VfL Halle) spielen nicht mehr im Landesklasseteam des Döbelner SC. Der einzige Neuzugang ist kein Unbekannter. Stephan Liefold (32) spielte schon von Februar 2008 bis 2011 beim Döbelner SC, ehe er zum HFC Colditz wechselte. Es habe vor allem familiäre Gründe, die ihn zu diesem Schritt bewogen hätten, sagt Liefold. Im Juni ist Töchterchen Matilda geboren worden. „Ich will mehr Zeit für die Familie“, sagt der 32-Jährige. Allein durch die kürzeren Fahrtzeiten zum Training lasse sich schon etwas herausholen. „Zudem spielt Döbeln seine Heimspiele sonnabends und damit ist der Sonntag zumindest alle zwei Wochen frei“, so Liefold. Dennoch sei es für ihn keine leichte Entscheidung gewesen. „Der HFC Colditz hat in der vergangenen Saison oben mitgespielt. Das nun gegen den Abstiegskampf einzutauschen, der mich hier erwartet, war schon nicht einfach“, sagt der Mittelfeldspieler.

Auch das Gesicht von Christoph Mellack ist ziemlich neu. Jedoch gehörte der 24-Jährige, der vom Kolkwitzer SV kam, schon in der vergangenen Saison zum Aufgebot. Zudem steht auch Christian Mäckel wieder zur Verfügung. Bedingt durch seine Ausbildung bei der Polizei konnte er 2016/2017 nicht eingesetzt werden.

Auf zwei Akteure müssen die Döbelner noch geraume Zeit verzichten. Philipp Hartmann und Roy Lißner haben sich Knieverletzungen zugezogen, beide müssen operiert werden. Doch während Hartmann schon in den nächsten Wochen „unters Messer“ kommt, soll das bei Lißner aus beruflichen Gründen erst im Winter passieren.

Aufgebot Döbelner SC

Tor: Franz Hampel (21), Nicholas Waite (24), Tim Zimmermann (24).

Abwehr: David Banachowicz (28), Max Glaffig (28), Philipp Hartmann (20), Patrick Peschel (29), Philipp Woytkowiak (21), Max Zimmermann (20).

Mittelfeld: David Gerold (27), Stephan Liefold (32), Roy Lißner (27), Christian Mäckel (20), Christoph Mellack (24), Mohcine Merdma (24), Jesse-Philip Thalheim (21), Viet Vu Duc (21).

Angriff: Rico Bebersdorf (27), Rene Böttcher (29), Chris Liebmann (20), Kevin Niepel (24).

Trainer: Uwe Zimmermann (51).

Co-Trainer: Rene Hüttmann (32).

Mannschaftsleiter: Sebastian Lormis (35).

