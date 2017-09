Zittern bei der CDU Der Rückstand ist groß, zudem ist Kandidat Michael Kretschmer um eine Hoffnung ärmer: Auch Löbau geht an die AfD.

Michael Kretschmer (CDU) spricht am Wahlabend zu den Gästen im Restaurant Lucie Schulte. Die Hoffnung auf ein Direktmandat ist weiter gesunken, auch in Löbau ist die AfD vorn. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Landkreis. Michael Kretschmer verfolgt den Wahlabend nun im Görlitzer Lokal „Lucie Schulte“, nachdem er am frühen Abend in der Elefantenrunde beim MDR in Dresden die Wahl einschätzte. Im Wahlkreis Görlitz sind jetzt 40 von 53 Gemeinden ausgezählt, hier lebt noch immer nur knapp die Hälfte aller Wahlberechtigten. Und bei diesem Stand hat Kretschmer einen Rückstand von 1 400 Erststimmen auf AfD-Bewerber Tino Chrupalla. Rechnerisch kann Kretschmer das noch schaffen.

Aber die Hoffnung, die großen Städte zu gewinnen, hat sich zumindest in Löbau nicht erfüllt. Dort liegt Chrupalla bei den Erststimmen mit 34,5 zu 30,1 Prozent deutlich vor Kretschmer, die AfD bei den Zweitstimmen mit 34,3 zu 25,4 deutlich vor der CDU. In Niesky konnte Kretschmer knapp das Rennen bei den Erststimmen gewinnen. Nun kommt alles auf Görlitz, Zittau und Weißwasser an. (szo/sb)

