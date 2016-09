Zittaus neue Theaterlieblinge Maria Weber und Marc Schützenhofer sind die besten Schauspieler. Es ist eine spannende Wahl gewesen.

Maria Weber spielte sich unter anderem mit „Das (perfekte) Desaster Dinner" in die Herzen der Zuschauer. In dieser Komödie nicht mit dabei, dafür im Klosterhof-Stück „Die 39 Stufen", war Marc Schützenhofer.. Die beiden Schauspieler wurden jetzt zu den beliebtesten Darstellern gewählt.

Der Preis wurde in der Theatertischlerei gefertigt.

Maria Weber ist am Sonntag gleich doppelt gefordert gewesen. Sie moderierte zum einen die feierliche Gala zur Eröffnung der neuen Spielzeit des Zittauer Theaters, zum anderen erhielt die 34-Jährige den Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis als beliebteste Schauspielerin. Zu der hat sie das Publikum gekürt – in einer vorher erfolgten Umfrage. Rund 460 Zuschauer haben ihre Stimme online oder per Wahlkarte abgegeben. Das sind fast viermal so viele wie noch im vergangenen Jahr. Ein klares Zeichen, dass die Zuschauer ihre Schauspieler und ihr Theater lieben.

Es war dieses Mal eine spannende Abstimmung, wie sich bei der Auszählung zeigte. Maria Weber, die seit 2014 fest in Zittau engagiert ist, setzte sich mit gerade mal fünf Stimmen Vorsprung gegen Sabine Krug durch. Während sich die Zuschauer, die per Abstimmungskarte an der Wahl teilnahmen, mehrheitlich für Sabine Krug entschieden, votierte der Großteil der Online-Teilnehmer für Maria Weber.

Auch bei den Herren gab es zwei Favoriten, wobei der Sieger am Ende mit deutlich größerem Vorsprung gewann. Zum beliebtesten Schauspieler hat das Publikum Marc Schützenhofer gekürt. Der 41-Jährige spielt seit 2013 am Gerhart-Hauptmann-Theater und war in der vergangenen Spielzeit unter anderem im Weihnachtsmärchen „Die zertanzten Schuhe“ und als Meister in „Krabat“ zu sehen. Letzteres Stück wählte das Publikum zur besten Inszenierung einer Amateurtheatergruppe. Denn bei „Krabat“ handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion des Theaterjugendclubs und des Schauspielensembles. Nachdem die Theatersenioren im Vorjahr mit ihrem Stück erfolgreich waren, lag diesmal die Jugend ganz weit oben in der Gunst des Publikums. Derzeit bereitet der Theaterjugendclub das Stück „Fatima“ vor, das am 10. März Premiere feiern wird. Darin geht es um die junge Muslimin Fatima, die nach den Sommerferien plötzlich Kopftuch trägt und damit alle ihre Freunde irritiert. Die jungen Darsteller nehmen sich damit eines aktuellen und kontroversen Themas an. Aber auch andere Stücke der neuen Spielzeit werden sicher für Gesprächsstoff sorgen. Das Theater will in den kommenden Monaten, so erklärt Schauspielintendantin Dorotty Szalma, das Augenmerk auf die Wünsche und Sehnsüchte richten, die sich in jedem von uns wiederfinden.

Es soll auch mehr Gewicht auf das Dreiländerspiel gelegt werden, kündigt die Zittauer Theaterchefin an. Enger ist bereits die Zusammenarbeit mit dem Theater aus Békéscsaba. Die Ungarn haben das Bühnenbild des letztjährigen Weihnachtsmärchens „Die zertanzten Schuhe“ gekauft und in der Zittauer Kulisse nun mit den eigenen Schauspielern das Stück inszeniert. Vor Kurzem fand die Premiere statt, zu der auch Dorotty Szalma angereist war. Die Zittauer Schauspielleiterin stammt selbst aus Ungarn. Und die Kooperation geht weiter: Beim neuen Weihnachtsmärchen „Der Drache im Schrank“ ist das Theater aus Békéscsaba von Anfang an dabei. Auch dieses Bühnenbild samt Kostüme wird später nach Ungarn gehen und mit den dortigen Schauspielern neu inszeniert. Das werde aber frühestens in der Spielzeit 2017/2018 sein, erklärt Frau Szalma. In der nun startenden Saison 2016/2017 kann das Stück also auch problemlos nach Weihnachten gespielt werden.

„Die zertanzten Schuhe“ haben nicht nur den Ungarn gefallen, sondern auch den hiesigen Zuschauern. Das Weihnachtsmärchen erhielt viele Stimmen bei der Abstimmung zum Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis, der auch diesmal vom Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ finanziell unterstützt wird. Zum beliebtesten Stück wurde allerdings eine andere Inszenierung gewählt: „Das (perfekte) Desaster Dinner“. Die Komödie wird am 30. September und 21. Oktober noch mal im Theater gespielt. Mit dabei ist dann auch Stefan Sieh, den das Publikum im Vorjahr zum beliebtesten Schauspieler gewählt hatte, dessen Vertrag aber von der Theaterleitung nicht verlängert wurde.

