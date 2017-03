Zittaus letzte Videothek macht dicht Die Umsätze sind immer weiter zurückgegangen. Kinofans können in der Stadt aber auch künftig Filme ausleihen. Dazu gibt‘s weitere Neuigkeiten vom Handel in Zittau.

Simone Schoening ist nur noch wenige Wochen in der Videothek auf der Äußeren Weberstraße in Zittau beschäftigt – Ende März macht die Ausleihe dicht.

Neuer Fleischer im Kaufland: Über 20 Filialen betreibt die Landfleischerei Korch aus Radeberg bereits. Anfang März ist eine weitere im Zittauer Kaufland auf der Christian-Keimann-Straße hinzugekommen. Hier gibt es neben Fleisch und Wurst von der Frischetheke auch eine Auswahl an verpackter Ware sowie ein kleines Imbissangebot.

„Eis-Käthe“ ist geschlossen: Erst im Frühjahr 2015 ist der Eisladen mit dem Namen „Eis-Käthe“ in der Frauenstraße 3 eröffnet worden. Nun erinnert nichts mehr daran. An der Eingangstür hängt lediglich ein winziges Schild mit der Aufschrift „Geschäft geschlossen“. Vor dem Eisladen war in den Räumen ein Kerzengeschäft untergebracht.

Kein arabischer Laden mehr: Erst im Sommer 2016 hatte der Syrer Omar Elmuhamad seinen Laden mit orientalischen Lebensmitteln in der Inneren Weberstraße in Zittau eröffnet. Nach nur wenigen Monaten ist schon wieder Schluss. Nur ein paar Kisten stehen noch im Laden. Wie die Immobilienverwaltung erklärt, habe der Inhaber gekündigt.

Die Regale hinter Simone Schoening sind noch voll mit DVDs und Blu-ray-Filmen. Das wird nicht mehr lange so sein. Denn die Videothek an der Äußeren Weberstraße in Zittau macht Ende März dicht, Mitarbeiterin Simone Schoening verliert dann ihren langjährigen Job. Ab 15. März gibt es einen Ausverkauf, kündigt Eigentümer Harald Klette an. 4 000 DVDs, Blu-ray-Disketten und Videospiele suchen dann neue Besitzer.

Darunter sind eine ganze Reihe neuer Filme. Erst im Januar sind für gut 600 Euro neue Filme angeschafft worden – obwohl zu diesem Zeitpunkt schon das Ende der Videothek beschlossene Sache war. „Wir müssen unseren Bestand bis zuletzt aktuell halten und in neue Filme investieren“, erklärt Klette. Denn vor allem für die neueren Produkte interessieren sich die Kunden. Die Zahl derjenigen, die sich DVDs, Blu-rays oder Videospiele ausleihen, ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen.

Vor vier Jahren zog sich deshalb bereits der Deutsche Video-Ring zurück, der die Räumlichkeiten schräg gegenüber dem Zittauer Kronenkino 16 Jahre lang gemietet hatte. Harald Klette betrieb die Videothek daraufhin in eigener Regie weiter. Mit mäßigem Erfolg, wie er selber sagt. Vor zwei Jahren habe er das Geschäft dann an seine Tochter Sabrina überschrieben.

Die Umsätze seien am Ende so schlecht geworden, dass die Videothek nur noch mit Verlust betrieben werden konnte. „Das ist ja nicht Sinn der Sache“, meint der Eigentümer. Und da es auch keine Aussicht gab, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren, entschied er sich nun, die Ausleihe dicht zu machen. Das Wintergeschäft, wo sich Umsätze und Ausgaben zumindest die Waage halten, wollte er noch mitnehmen. In der warmen Sommerzeit werden aber schon immer deutlich weniger Filme ausgeliehen. Deshalb hat er die Schließung auch auf Ende März terminiert.

Mit der Videothek an der Äußeren Weberstraße schließt die letzte private Ausleihe dieser Art in Zittau. Bereits vor Längerem hatte die Ost-West-Videothek an der Breiten Straße geschlossen. Filme und Videospiele ausleihen können Zittauer künftig noch in der Christian-Weise-Bibliothek. Deren Bestand sei auch sehr gut, finden Mitglieder des neuen Zittauer Kino-Klubs, die sich regelmäßig im Kronenkino treffen.

Einen Grund, dass sich eine privat betriebene Videothek nicht mehr rechnet, sieht Harald Klette im Internet. Dort können Filmfans neue Streifen zum Teil kostenlos anschauen oder auch für einen kleinen Betrag herunterladen. Das hat natürlich Auswirkungen auf stationäre Videotheken. „Wir hatten früher ganz andere Umsätze“, sagt Klette. Dennoch sei der Bestand an DVDs, Blu-rays und Videospielen über die Jahre relativ gleich geblieben.

Ein Nachfolger für die Videothek habe sich nicht gefunden, sagt Klette. Es meldetet sich zwar ein Interessent, doch der kam am Ende zum gleichen Ergebnis: Die Videothek lässt sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Deshalb wird es auch künftig keine neue Videothek in den Räumlichkeiten geben. Die Fläche will der Eigentümer deshalb aber nicht leer stehen lassen. Die 180 Quadratmeter eignen sich nach seinen Worten für jedes andere Geschäft. Konkrete Pläne in diese Richtung gibt es aber noch nicht. Interessenten können sich gern bei ihm melden. „Es wird sich was finden“, ist er sich sicher. Klette ist Eigentümer von mehreren Objekten in Zittau.

