Zittaus italienische Reise Pistoia ist dieses Jahr Kulturhauptstadt Italiens. Zittau organisiert deshalb eine Fahrt in seine Partnerstadt in der Toskana.

Michaela Janyska organisiert die Reise nach Italien und präsentiert ein Werbeheft der Partnerstadt in der Toskana. © Mario Heinke

Michaela Janyska ist so was wie die Außenministerin der Stadt und in der Verwaltung für internationale Zusammenarbeit zuständig. Sie trägt sich schon länger mit der Idee, eine Bürgerreise in die Partnerstadt Pistoia zu organisieren, denn Städtepartnerschaften leben von Begegnungen. Pistoia ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Italiens. Ein Grund mehr Land und Leute in der Toskana kennenzulernen, so ihr Gedanke.

Die einwöchige Reise beginnt am Pfingstmontag, zur besten Jahreszeit für einen Besuch der von Pinien, Zypressen, Olivenbäumen und Weinreben geprägten Hügellandschaft Mittelitaliens und der geschichtsträchtigen Städte rund um Florenz. Die Reise hat einige Besonderheiten. Zu denen zählt zweifellos der Empfang beim Bürgermeister von Pistoia im Rathaus und die Teilnahme an der Vernissage zur Via Sacra-Ausstellung, bei der die Zittauer Museen auch Kopien des Großen und des Kleinen Fastentuchs im Baptisterium San Giovanni in Corte am Piazza del Duomo, dem zentralen Marktplatz der Partnerstadt zeigen werden.

Ob der amtierende Oberbürgermeister Samuele Bertinelli oder ein Nachfolger die Reisegruppe empfangen wird, ist noch nicht ganz klar. „Im Mai sind Kommunalwahlen in Pistoia“, so Frau Janyska. Die Busreise ist so angelegt, dass die Teilnehmer ihr Programm individuell gestalten können. Die geplanten Tagesausflüge nach Bologna, Pisa, Lucca und ins nahe gelegene Florenz sind optional.

Im Preis enthalten ist die Unterbringung mit Halbpension im Vier-Sterne-Hotel Villa Capuggi im Norden von Pistoia, rund zwei Kilometer von der Altstadt entfernt. „Pistoia ist authentisch, sehr toskanisch und nicht so von Touristen überfüllt wie Florenz“, wirbt Michaela Janyska. Schon im vergangenen Jahr begann die Mitarbeiterin der Stadt die Reise vorzubereiten und schrieb die regionalen Reiseunternehmen an. Es fand sich jedoch kein Anbieter, der ein Angebot abgeben wollte oder freie Kapazitäten hatte.

So suchte sie nach Reiseanbietern in Tschechien und fand ein Busunternehmen in Liberec, das die Reise nun durchführen wird. Die Reiseleiterin wird sowohl deutsch als auch tschechisch sprechen. Der Reiseveranstalter „Tulacka Ck“ hat die Pistoia-Reise in sein Angebot aufgenommen, so wird die 40-köpfige Reisegruppe gemischt. Deutsche und Tschechen fahren gemeinsam nach Pistoia. Aber auch die Zimmersuche gestaltete sich nicht so einfach, wegen der Modemesse in Mailand sind die Hotelzimmer in der Region in dieser Woche ausgebucht. Nur durch die guten Beziehungen zu den Touristikern in der Partnerstadt sei es gelungen freie Hotelzimmer zu finden, so Frau Janyska.

Bislang liegen 26 Anmeldungen für die Bürgerreise vor. Wer mitfahren möchte, sollte sich also schnell in der Touristinformation Zittau am Markt anmelden. Die im Jahr 1971 geschlossene Städtepartnerschaft erwachte 2013 wieder zum Leben, als eine Delegation aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrates, der Stadtentwicklungsgesellschaft, der Sparkasse sowie der Kreismusikschule die Stadt in der Toskana besuchte.

Seither gibt es regelmäßige Begegnungen. Aktuellstes Beispiel: Zu Ostern treffen sich drei Jugendorchester zum gemeinsamen Musizieren in Pistoia. Die Kreismusikschule und jeweils ein Orchester aus Prag und Pistoia sind dabei. Tina Nuti, Bürgermeisterin in Pistoia, Paolo Bresci, Leiter der dortigen Tourist-Information und sein Kollege Luca Tuci weilten im Mai in Zittau und verteilten beim „Spectaculum“ Prospekte ihrer Heimatstadt.

Im Juni kamen drei italienische Schülerinnen für ein Praktikum in der Verwaltung, bei der Stadtentwicklungsgesellschaft und im Tierpark nach Zittau. Noch bis Ende März läuft ein Mal- und Zeichenwettbewerb an dem sich Grundschüler der 3. und 4. Klassen beteiligen können. Die Kinder sind aufgerufen, Pinocchio zu malen. Carlo Collodi, ein Schriftsteller aus der Toskana schrieb die Geschichten der weltbekannten Holzpuppe auf. Der Sieger des Wettbewerbs gewinnt ein Wochenende mit den Eltern in Pistoia.

zur Startseite