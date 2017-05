Zittaus Großbaustelle Bis Ende 2018 geben die Tiefbauer den Ton in der Schrammstraße an. Parallel dazu bauen die Polen. Die EU zahlt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Tiefbauarbeiten auf der Schrammstraße gehen zügig voran. © Bernd Gärtner Die Tiefbauarbeiten auf der Schrammstraße gehen zügig voran.

Zittaus OB Thomas Zenker, der Direktor der polnischen Straßenverkehrsverwaltung, Leszek Loch, und der Baggerführer von der Osteg legen selbst Hand an.

Ein betonierter Kabelstrang der Telekom hat die Männer um Vorarbeiter Andreas Wechler am Mittwoch ins Schwitzen gebracht. Mit zwei Baggern und mehreren Anhängevorrichtungen verlegten sie ein riesiges Betonrohr unter dem Kabelstrang hindurch, der die Straße quert. Damit der Beton um den Kabelstrang nicht bricht, wurde er mit einem Stahlträger und Ketten gesichert. Am Boden der Grube wurde das Betonrohr über eine Metallplatte gezogen und in die Muffe eingefädelt. „Das war die schwierigste Aktion heute“, sagt Wechler. Der Anfangsschacht auf der Schrammstraße wenige Meter von der Kreuzung Südstraße ist gemauert. Jetzt arbeiten sich die fünf Tiefbauer der Baufirma Osteg Stück für Stück in Richtung Hochwaldstraße vor und verlegen die monströsen Betonrohre, die einen Außendurchmesser von 1,20 Metern haben, bis zur Einmündung der Lisa-Tetzner-Straße. 50 Meter von der Baugrube entfernt, vermutet der Vorarbeiter neues Ungemach, weil dort Fernwärmeleitungen die Straße kreuzen.

Obwohl die Baustelle bereits Anfang Mai eingerichtet wurde, ließ es sich Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) nicht nehmen, die „Großbaustelle“ am vergangenen Donnerstag mit Brimborium, Wimpeln und Scheckübergabe einzuweihen. Die Baufirma Osteg steuerte belegte Brötchen und Bier bei. Für die kleine Feier gab es einen Grund. Die Sanierung der Schrammstraße einschließlich der Erneuerung der Gehwege, Laternen und Versorgungsleitungen, ist nämlich nicht nur ein Bauvorhaben, sondern ein Projekt der Europäischen Union. Zeitgleich mit der Schrammstraße sanieren die Polen die Woiwodschaftsstraßen 354 zwischen Turów und Sieniawka (Kleinschönau) und die 352 zwischen Zatonie (Günthersdorf) und Bogatynia (Reichenau). Die Bauvorhaben auf beiden Seiten der Grenze kosten insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. Aus dem EU-Förderprogramm zur „Überwindung von Entwicklungsbarrieren im polnisch-sächsischen Grenzraum“ kommen 85 Prozent des benötigten Geldes. Der OB ließ sich nicht lange bitten und bestieg gemeinsam mit dem Direktor der polnischen Straßen- und Schienenverkehrsverwaltung, Leszek Loch, nach dem Halten der obligatorischen Ansprachen den Bagger, um „die Fördermittel zu vergraben“, wie er selbst sagte. Da dem OB das Feingefühl abging, rumpelte der Bagger kräftig. Trotzdem führte das Stadtoberhaupt die Baumaschine mit sichtlicher Freude, bevor der Pole übernahm.

Bis zum Jahresende sollen die Abschnitte zwischen Hochwald- und Südstraße, Friedens- und Südstraße sowie Goldbach- und Humboldtstraße fertig sein. 2018 folgt der Abschnitt zwischen Humboldt- und Hochwaldstraße.

