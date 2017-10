Zittaus beste Rassegeflügelzüchter gesucht

Sehen und gesehen werden, das gilt auch für Hähne – besonders am Wochenende in Zittau. © SZ-Archiv/Regina Berger

Zittau. Der Rassegeflügelzüchterverein Zittau und Umgebung 1882 veranstaltet am kommenden Sonnabend und Sonntag anlässlich 135 Jahre Rassegeflügelzucht in Zittau eine große Schau mit Stadtmeisterschaft in der Turnhalle an der Südstraße 33. Ob Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben – zu bewundern sind circa 300 edle Rassetiere. Darüber informiert Karl-Heinz Weder vom Verein.

Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend, von 9 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, von 9 bis 16 Uhr. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Höhepunkt zum Abschluss ist am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr die Auszeichnung der Stadtmeister durch den Oberbürgermeister der Stadt Zittau, Thomas Zenker (Zkm). (SZ)

