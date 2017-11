Zittaus Bahnhof wird noch später fertig Nun soll sich der Zugverkehr im Februar normalisieren. Die Bahnfirmen sind sauer.

Die Deutsche Bahn bekommt ihr neues elektronisches Stellwerk in Zittau nicht angeschlossen und verschiebt deshalb die vollständige Inbetriebnahme des Zittauer Bahnhofs auf Februar. © Montage: SZ-Bildstelle/Archivfoto: Sampedro

Selbst das tschechische Fernsehen berichtet über die erneute Verzögerung bei der Fertigstellung des Zittauer Bahnhofs. Ein Sender warnt die Menschen im Nachbarland davor, dass sie in diesem Jahr nicht so einfach mit dem Zug aus dem Großraum Liberec (Reichenberg) auf den Dresdner Striezelmarkt gelangen werden. In den letzten Jahren mussten auf der Strecke über Zittau und das Oberland Sonderzüge und zusätzlich angekoppelte Waggons eingesetzt werden, um den Ansturm bewältigen zu können.

Eigentlich sollte das zumindest kurz vor Weihnachten wieder anders sein. Ursprünglich war das Ende der im August begonnenen Vollsperrung des Zittauer Bahnhofs wegen umfangreicher Bauarbeiten für das vorvergangene Wochenende angekündigt. Doch dann hat die Deutsche Bahn als Besitzer und Betreiber des Bahnhofs die Fertigstellung auf kurz vor Weihnachten verschoben. „Gründe sind unter anderem der erheblich erschwerte Umbau der Entwässerungsanlagen im Bahnhof Zittau entgegen den in den Planungen erkundeten Vorflutern und Bestandsanlagen sowie der erheblich verlängerte Planungsvorlauf für die Kompletterneuerung der Eisenbahnüberführung Tongasse“, teilte die Bahn im September auf SZ-Anfrage mit.

Doch auch daraus wird nichts. Wie die Bahn nun bestätigte, wird der Bahnhof nicht vor dem 10. Februar wieder vollständig an das Streckennetz angeschlossen. „Aufgrund neuerer sicherheitstechnischer Anforderungen sind Anpassungen an der Leit- und Sicherungstechnik notwendig“, teilte die Bahnpressestelle in Leipzig nun mit. „Im Anschluss müssen Hard- und Software durch einen Abnahmeprüfer auf ihre zuverlässige Funktionsweise geprüft werden.“ Das führe „leider zu einer Verschiebung der Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks“.

Die Bahn geht davon aus, dass das eingeschränkte Angebot, das seit 12. November wieder aufgenommen wurde, bis dahin erhalten bleibt. Die meisten Züge fahren also ohne Schienenersatzverkehr, nur nachts und zwischen Hradek und Zittau müssen Fahrgäste weiter auf den Bus umsteigen. „Für die Inbetriebnahme und Fertigstellung wird es vor dem 10. Februar eine mehrtägige Totalsperrung geben“, teilte Odeg-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann zudem mit. „Die konkrete Dauer steht noch nicht fest. Die ursprünglich geplante dreitägige Totalsperrung des Bahnhofs Zittau vom 18. bis 21. Dezember entfällt.“

Die betroffenen Bahnfirmen, die Odeg und die Länderbahn mit dem Trilex, sind sauer auf die Deutsche Bahn. „Wir sind sehr überrascht, dass die Zusagen von DB Netz sich innerhalb kurzer Zeit als haltlos erweisen“, teilte Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller mit. „Das ist sowohl für die betroffenen Fahrgäste, aber auch für die betroffenen Unternehmen inakzeptabel.“ Sie hätten mit Einnahmeausfällen und zusätzlichen Kosten zu kämpfen.

Ähnlich äußert sich der Odeg-Chef. Die weitere Verzögerung ist „mehr als unschön, leider sind solche Verzögerungen bei DB Netz an der Tagesordnung“, so Arnulf Schuchmann.

