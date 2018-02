Zittaus Bahnhof beschäftigt Berlin Die Linkenpolitikerin Caren Lay kritisiert die Deutsche Bahn und „peinliche Fehler“ beim Bau.

Bahnhof Zittau © Rafael Sampedro

Die Bundestagsabgeordnete Caren Lay (Die Linke) hat in einer schriftlichen Anfrage an die Bundesregierung die Situation am Bahnhof Zittau kritisiert. Die Abgeordnete wollte wissen, ob die Bundesregierung über die Einschränkungen für behinderte Menschen informiert ist. Weil die Fahrstühle noch nicht fertig sind, können Rollstuhlfahrer den Inselbahnsteig am Zittauer Bahnhof voraussichtlich bis Ende Juni nicht selbstständig erreichen.

Das Bundesministerium für Verkehr ließ als Antwort auf die Anfrage über einen Staatssekretär erklären, dass „die Bundesregierung zu den Fehlern bei der Bauabstimmung bislang keine Kenntnis hatte“ und verwies auf die Vereinbarung zwischen DB Netz AG und dem örtlichen Behindertenverband, die sicherstellt, dass betroffene, mobilitätseingeschränkte Reisende, inklusive einer möglichen Begleitperson, durch ein regionales Taxiunternehmen zum nächstgelegenen barrierefreien Haltepunkt gefahren werden. (mh)

