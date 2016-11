Zittauerin mit Drogen und ohne Führerschein Die Polizei verfolgt die Frau am Dienstag durch die Stadt. In der Friedrich-Haupt-Straße kann sie angehalten werden.

Mit diesem roten Renault flüchtete die Zittauerin. © Bundespolizei

Zittau. Ohne Führerschein und mit Amphetaminen im Blut ist am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine 33-jährige Zittauerin gestoppt worden. Die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberland von Bundes- und Landespolizei hatte die Frau nach einer Verfolgungsjagd über Tongasse, Eisenbahnstraße, Rathenau- und Max-Lange-Straße in der Friedrich-Haupt-Straße anhalten können.

Wie Jessica Hempel von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf Nachfrage mitteilte, hat es bei der Verfolgung der Frau in ihrem Renault Megane keine Sachschäden oder Verletzten gegeben. Ein erster Drogentest vor Ort zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Die Frau willigte in einen Bluttest ein und wurde ins Klinikum nach Zittau gebracht. Die Zittauerin ist auf freiem Fuß. Gegen sie wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ermittelt. (SZ/abl)

