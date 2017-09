Zittauerin gewinnt den Löbauer Bergpokallauf Kristin Zimmermann kommt mit fast drei Minuten Vorsprung am Gusseisernen Turm an.

Kristin Zimmermann lief im Spitzenfeld der Männer mit. © Verein

Löbau. Bei idealem Laufwetter nahmen über 250 Läufer aller Altersklassen am 25. Bergpokallauf in Löbau teil. Wie schwer der Lauf auf den Hausberg von Löbau ist, machte die Aussage von Jörg Fernbach, Vizepräsident des Leichtathletikverbandes Sachsen, deutlich: „Jedem, der die Strecken bis zum Gusseisernen Turm meisterte, gebührt Respekt und Applaus.“

Über zehn Kilometer siegte bei den Frauen Kristin Zimmermann von der HSG Turbine Zittau, die nach 49:31 Minuten mit fast drei Minuten Vorsprung vor der Görlitzerin Franziska Kranich /52:08 min) ins Ziel kam. Dritte wurde Ulrike Bräuer (O-See-Sports/56:24 min). Bei den Männern triumphierte der 18-jährige Tim Koritz vom Dresdner SC 1898, der den Berg in 41:19 Minuten emporstürmte und den Zweiten, seinen Klubkameraden Sebastian Kraft, um 2:26 Minuten auf den zweiten Platz verwies. Beste Oberlausitzer waren der 52-jährige Uwe Hänsch als Gesamtfünfter (45:34 min) und als Sechster Danilo Hentschel (45:48 min, beide OSC Löbau). Kristin Zimmermann und Tim Koritz wurden damit sächsische Landesmeister im Berglauf. Im Pokallauf über 5,6 Kilometer waren Marlies Müller und Dietmar Müller die schnellsten. In der Volkssportwertung über 5,6 km gewannen bei den Frauen Christiane Großer aus Bautzen und Tim Lange vom TSV Fortschritt Mittweida 1949 die Konkurrenz. Auch die Walker haben mit Kampfgeist den Berg gemeistert. Hier konnten sich Doreen Seydewitz und Jochen Bürger, beide aus Löbau, in die Siegerliste eintragen.

Die ersten Wettkämpfe, die Läufe der Schülerinnen und Schüler, wurden im Friedenshain auf Strecken zwischen 700 und 1600 Metern durchgeführt. Der sportliche Nachwuchs zeigte bereits in den unteren Klassenstufen großen Kampfgeist. In den höheren Klassenstufen hätten sich die Veranstalter, „Die Eisernen“ des OSC Löbau, mehr Resonanz und damit größere Starterfelder gewünscht. Die gestarteten Läuferinnen und Läufer zeigten allerdings große Klasse in ihren Leistungen. In der Wertung der Grundschulen konnten in diesem Jahr die Schüler der Grundschule Kittlitz den Schulpokal gewinnen. Die Sportler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau erkämpften sich den Pokal in der Wertung Oberschulen.

zur Startseite