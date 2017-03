Zittauerin gesteht Fast-Mord in Weinhübel Die Angeklagte soll eine 85-Jährige aus Weinhübel bis zur Bewusstlosigkeit gedrosselt und ihr Geld gestohlen haben.

Frau W. aus Weinhübel hat Glück. Das Glück, noch am Leben zu sein, nach dem schrecklichen Ereignis vom 19. Oktober vergangenen Jahres, als die 85-Jährige gegen halb drei am Nachmittag in ihrem Lieblingssessel aus der Bewusstlosigkeit aufwacht, blutend aus Nase und Ohr, Würgemale am Hals. Die Tür des Buffetschrankes steht offen, drei Portemonnaies sind weg. Wie viel Geld verschwunden ist, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Der Staatsanwalt spricht von etwa 300 Euro, die Frau, die es gestohlen haben soll, von 140. Seit gestern muss sie sich vor dem Görlitzer Landgericht verantworten: Manja S.*, geboren 1984 in Zittau. Versuchter Mord und anderes, so steht es auf dem Sitzungsaushang vor dem Saal 216.

Es ist ein tränenreicher Auftritt der Angeklagten. Seit 26. Oktober 2016 sitzt sie bereits in Untersuchungshaft, wird am Dienstag aus Chemnitz nach Görlitz gebracht. Vor Gericht verbirgt sie zunächst ihr Gesicht hinter der linken Hand, ist trotz Mikro kaum zu verstehen. Manja S. gesteht. Die Tat in Weinhübel bringt letztendlich ein Lügengebilde zum Einsturz, das die junge Frau in den vorhergehenden anderthalb Jahren errichtet hat. Manja S. lernt am Berufsschulzentrum in Zittau, hat Fachhochschulreife, macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin beim ASB. Dort arbeitete auch ihr Ex-Freund, sagt sie. Mit dem habe es Probleme gegeben. Er soll ihre sämtlichen persönlichen Unterlagen vernichtet haben. Manja S. will keinen Ärger, geht nicht mehr arbeiten. Sie habe Schlaftabletten genommen. Im April 2015 lernt sie ihren neuen Freund über das Internet kennen. Bereits im Oktober zieht sie zu ihm nach Uhyst – und gleichzeitig ein Gespinst aus Lügen um sich. Sie habe Arbeit als Altenpflegerin, erzählt sie der potenziellen Schwiegermutter und ihrem Neuen, alles laufe gut. Um das Ganze glaubhaft zu gestalten, fährt sie mit dem Auto nach Görlitz, übernachtet im Wagen auf Parkplätzen, am Berzdorfer See.

Und Manja S. hebt Geld vom Sparbuch der künftigen Schwiegermutter ab, ohne deren Wissen, 1 600 Euro. Offenbar kein Einzelfall. Bereits während ihrer ASB-Zeit soll sie einer Patientin das Sparbuch entwendet, davon vier Mal Geld abgehoben haben. Freund und Schwiegermutter verzeihen Manja S. Für die wird es aber offensichtlich schwieriger, das Lügengebilde aufrecht zu halten. Sie braucht Geld. An jenem verhängnisvollen Tag ist sie wieder in Görlitz unterwegs, fährt mit dem Hund an den Berzdorfer See, später nach Weinhübel, läuft ziellos durch das Wohngebiet. Und sie erinnert sich schließlich an Frau W. Die kennt sie noch von ihrer Ausbildung, war bereits bei ihr in der Wohnung, weiß, wo Geld liegt. „Sie hat Apothekenrechnungen bezahlt“, schildert Manja S.

Sie klingelt an der Tür, Frau W. schaut aus dem Fenster. Manja S. gibt sich als ASB-Mitarbeiterin aus, die in die Medikamentenmappe schauen will. Da Frau W. vom ASB betreut wird, öffnet sie arglos. Manja S. blättert in der Mappe, verwickelt Frau W. in ein Gespräch und will sie eigentlich in die Küche locken, um das Geld zu stehlen. Aber Frau W. will nicht. Sie hat gerade Mittag gegessen, es sich schon zum Nickerchen in ihrem Sessel bequem gemacht. Die ältere Dame ist damals noch gut zu Fuß, auch wenn sie einen Stock benötigt. Manja S. bittet schließlich um etwas zu trinken, geht selbst in die Küche. „Ich hatte Panik, weil ich nicht wusste, wie ich nun an das Geld kommen soll“, so Manja S. gestern vor Gericht. Auf dem Weg zurück habe sie an der Flurgarderobe eine Schnur, eine Art „billigen Gürtel“, wie sie sagt, gefunden, etwa zwei Zentimeter breit. Sie nimmt ihn, geht ins Wohnzimmer, legt das Band um den Hals des ahnungslosen Opfers und zieht zu. Die Enden über Kreuz, etwa 20 bis 30 Sekunden lang, bis der Kopf von Frau W. nach vorn fällt. Die 85-Jährige ist bewusstlos, das Gehirn von der Blutzufuhr abgeschnitten. Manja S. nimmt das Geld, fährt zu McDonalds und trinkt Kaffee, kauft dem Hund einen Hamburger. Zuvor habe sie Frau W. noch den Puls gefühlt und überlegt, ob sie einen Zeitungsstapel anzünden soll, um Spuren zu verwischen. Sie verwirft diese Idee, die Polizei findet später Streichhölzer auf dem Wohnzimmertisch.

Niemand, der eine derartige Drosselung vornimmt, kann einschätzen, ob das Opfer „nur“ bewusstlos wird oder stirbt, sagt am Dienstag die Rechtsmedizinerin aus Dresden, die Frau W. untersucht hatte. Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu benutzt in seiner Anklage Worte wie „Habgier“ und „heimtückisch“.

Frau W., wenn auch wieder genesend, ist von dem Ereignis gezeichnet. Sie gehe nicht mehr aus dem Haus, habe Schlafstörungen, sei ein Pflegefall, sagt ihre Schwester. Am kommenden Montag geht die Verhandlung gegen Manja S. weiter. Dann wird unter anderem ein psychologischer Gutachter sprechen.

* Name geändert

