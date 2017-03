Zittauerin führt Kreisschülerrat

Linda Jarkovská ist 16 Jahre alt, gebürtige Tschechin und neue Vorsitzende des Kreisschülerrats. Sie spricht mehrere Sprachen. © CWG

Linda Jarkovská vom Zittauer Christian-Weise-Gymnasium ist zur neuen Vorsitzenden des Kreisschülerrats Görlitz gewählt worden. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Stimmen der Kreisdelegierten. Ich möchte als Vorsitzende des Kreisschülerrats die Meinungen der Schüler aus dem gesamten Landkreis bestmöglich vertreten“, so die Zehntklässlerin nach ihrer Wahl am Donnerstag. Linda Jarkovská wurde in Prag geboren und ist danach in Grenznähe zu Zittau aufgewachsen.

Die 16-Jährige ist bilingual aufgewachsen und spricht daher flüssig Tschechisch und Deutsch. Zudem weist sie eine hervorragende englische Sprache auf und besitzt Grundkenntnisse in Französisch. Linda Jarkovská ist zusätzlich zu ihrem neuen Posten auch stellvertretende Landesdelegierte für den Landesschülerrat.

