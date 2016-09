Zittauerin erhält Annen-Medaille Gabriele Preisner ist am Montag für ihr Engagement in der Selbsthilfegruppe „Frauen nach Brustkrebs“ geehrt worden. Sie hilft auch an anderen Stellen.

Die Zittauerin Gabriele Preisner wurde für ihr Engagement geehrt. © Gabriel Moreno

Die Freude ist Gabriele Preisner ins Gesicht geschrieben. Zum ersten Mal ist das ehrenamtliche Engagement der Zittauerin gewürdigt worden. Und dann gleich mit einer so renommierten Auszeichnung: der Annen-Medaille. Aus den Händen von Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (SPD) nahm die 68-Jährige am Montagnachmittag im Schloss Albrechtsberg in Dresden die Medaille entgegen. Diese Auszeichnung wird bereits seit 1995 vergeben. Diesmal wurden 20 engagierte Bürger aus dem gesamten Freistaat geehrt.

Gabriele Preisner wurde vor allem wegen ihres Einsatzes für die Selbsthilfegruppe (SHG) „Frauen nach Brustkrebs“ ausgewählt. Im Januar 2011 übernahm sie die Leitung der Gruppe von Margret Poremba, die damals aus Altersgründen den Vorsitz abgegeben hatte. Nach Aussage der anderen Mitglieder, die sie für die Annen-Medaille vorgeschlagen haben, führt Gabriele Preisner die Selbsthilfegruppe mit großem Elan. Mit ihren Idee mache sie die monatlichen Treffen für alle zu einem Erlebnis. Knapp über 20 Frauen gehören der Gruppe an. Gabriele Preisner selbst stieß bereits 2005 dazu. Von der offenen Atmosphäre sei sie damals sofort angetan gewesen. Die Treffen mit den anderen an Brustkrebs erkrankten Frauen gaben ihr den Mut, die Diagnose nicht als Todesurteil zu sehen. Die Zittauerin war 2003 an Brustkrebs erkrankt. Seinerzeit musste sie auch ihren Job als Filialleiterin des Modegeschäftes „Colloseum“ aufgeben. Mit Mitte 50 habe sie sich aber zu jung gefühlt, um zu Hause Däumchen zu drehen. Gabriele Preisner beschloss vielmehr, sich ehrenamtlich zu engagieren, wenn sie wieder gesund ist.

Bereits 2006 wurde sie die Leiterin der Gymnastik-Gruppe der SHG, die sich jeden Montag im Gebäude der AOK an der Hochwaldstraße trifft. Zwei Jahre später kam noch die Sportgruppe in der DRK-Wohnanlage an der Oststraße hinzu, die vor allem von Frauen aus dem benachbarten Neubaugebiet Zittau-Nord besucht wird. Und seit fast zehn Jahren ist Gabriele Preisner auch Patientenfürsprecherin im Klinikum Zittau. Nachdem das neu gegründete Brustzentrum eine Kooperation mit der Selbsthilfegruppe „Frauen nach Brustkrebs“ abgeschlossen hatte, übernahm sie diese Aufgabe und hilft nun allen Patienten bei Fragen zu ihrem Krankenhausaufenthalt oder Operationen. „Solange wie ich es noch nicht als eine Belastung empfinde, will ich die Aufgaben weiter machen“, verspricht die 68-Jährige.

