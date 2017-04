Zittauer Wochenend-Einkauf mit Show-Effekt Die Wählvereinigung „Zittau kann mehr“ versucht den Frischemarkt am Sonnabend attraktiver zu machen. Eine Premiere mit Theater.

Das Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater war am Sonnabend beim Frühlingsmarkt dabei: Jana Podlipná (links), Christian Fischer (rechts) und Mateusz Grabowski zeigten musikalische Ausschnitte aus dem Mitmachtheater für Kinder ab drei Jahren „Eine Party für den Berggeist“. Regieassistentin Marie Kühne (hinten links) war auch dabei. © Thomas Eichler

Es war erstaunlich, wie schnell der Funke übersprang: Mit Fiedel, Akkordeon und Bass ausgerüstet, begannen drei abenteuerlich bunt und fantasievoll gekleidete Gestalten am Sonnabendmorgen ihr lustiges Spiel auf dem Zittauer Marktplatz. Von der Oma bis zum Knirps sangen viele schon nach kurzer Zeit mit, wippten im Takt, und einige der Jüngsten drehten sich begeistert zu den Klängen.

Jana Podlipná, Mateusz Grabowski und Christian Fischer, die sich hinter den musikalischen Fabelwesen verbargen, präsentierten Ausschnitte aus einer mobilen Produktion des Gerhart-Hauptmann-Theaters.

Unter dem Motto „Eine Party für den Berggeist“, mit dem natürlich kein anderer als der legendäre Rübezahl gemeint ist, sind sie seit Mitte März in den Kindergärten der Region unterwegs, um die fröhlichen Lieder ihrer drei Heimatländer Tschechien, Polen und Deutschland nahe zu singen.

Doch es gab noch mehr zu erleben: Unmittelbar vor dem Rathaus hatten Renate Neumann und ihr Mitstreiter Kevin vom Ostsächsischen Sportverein Zittau, Abteilung Bogenschießen, ihren kleinen Schießstand aufgebaut. Dabei stellten sich die jungen Schützen gar nicht einmal so ungeschickt an.

Und so dauerte es nicht lange, bis die beiden Ziele gehörige Löcher auswiesen. „Natürlich wäre es toll, wenn wir hier ein dauerhaftes Interesse wecken könnten“, räumte Renate Neumann ein. „Wir könnten es gebrauchen. Deshalb sind wir auch dem Angebot, heute hier mitzumachen, gern gefolgt.“ Randalierer und Diebe hatten den Freizeitsportlern in jüngster Zeit übel mitgespielt. Viele wertvolle Einrichtungsgegenstände haben sie entwendet und dabei außerdem noch hohen Sachschaden angerichtet.

Bereits zu früher Stunde, nahezu zeitgleich mit den Händlern, hatte die Wählervereinigung „Zittau kann mehr“ (Zkm) als eigentlicher Organisator dieses Rahmenprogramms, ihr mobiles Café aufgebaut. Dort gab es nicht nur Kaffee und Kuchen zu naschen. Am Glücksrad konnten Besucher Gutscheine für den Frischemarkt, die „Bio-Oase“ und die Händler der Werbegemeinschaft erdrehen. „Wir hoffen, dass dieses Programm am Rande des Marktgeschehens eine Magnetwirkung hat“, sagte Zkm-Fraktionschef Thomas Schwitzky. „Deshalb werden wir weitere Vereine und Einrichtungen ansprechen, sich an den folgenden April-Wochenenden vorzustellen und für eine Belebung zu sorgen“, erläuterte er die nächsten Pläne.

Während bei der Premiere vor allem die jüngsten Zittauer angesprochen werden sollten, werden am 8. April die schon etwas Größeren im Mittelpunkt stehen. Erwartet werden zum Beispiel „Sandras Tanzmäuse“, der Line-Dance-Nachwuchs des Sport- und Freizeitzentrums Zittau. Leider läuft am unmittelbar am Markt gelegenen Internationalen Hochschulinstitut (IHI) der Studiengang Projektmanagement aus. Dessen Studenten waren es, die vor sieben Jahren mit dem SAMSmarkt echten Schwung und internationales Flair in Zittaus Marktalltag brachten. Der soll möglichst auch nach der letzten, am 24. Juni, 9 bis 16 Uhr, stattfindenden Auflage, zumindest teilweise erhalten werden.

Begeistert von dem zusätzlichen Programm waren an diesem Sonnabend auch die sieben Händler. „Das ist eine gute Idee“, versicherte Petr Najmann aus Bilý Kostel nad Nisou (Weißkirchen), „Da werden bestimmt noch mehr Leute herkommen, um die frischen Sachen zu kaufen. Besonders, wenn es dann auch wieder Tomaten, Erdbeeren und Spargel gibt.“

Er selbst ist mit Honig und Honigprodukten schon seit vier Jahren präsent. „Natürlich haben wir selbst Bienen“, erzählte seine Frau Daša. „Es sind 60 Völker. Auch die Reaktion der anderen Standbetreiber sei durchweg positiv gewesen, betonte Marktmeister Andreas Sigl. Sie werteten das Rahmenprogramm als zusätzliche Initiative, für die sie sich bei den Machern herzlich bedanken.



„Eine Party für den Berggeist“-Hej hej-ho ho



