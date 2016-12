Zittauer Weihnachtsmarkt eröffnet Der Markt ist dieses Jahr wesentlich größer als in der Vergangenheit. Erstmals gibt‘s auch ein Gewinnspiel.

In der Kutsche vorgefahren: Weihnachtsmann Wolfgang Wauer, Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm), die neunjährige Lara Mia Hempel aus Schlegel und die elfjährige Paula Maria Knebel. © Rafael Sampedro

Weihnachtsmann Wolfgang Wauer, Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm), die neunjährige Lara Mia Hempel aus Schlegel und die elfjährige Paula Maria Knebel aus Hirschfelde sind am Mittwochnachmittag im Beisein vieler Besucher in einer Kutsche auf dem Markt vorgefahren, um den traditionellen Zittauer Weihnachtsmarkt, 15 Uhr, offiziell zu eröffnen.

OB Zenker rührte die Werbetrommel für die kommenden Tage und kündigte zusätzliche Gäste und ungeplante Beiträge aus den Partnerstädten Zittaus an. Erstmalig können Besucher an einem Gewinnspiel der Stadt teilnehmen. Die Teilnahmekarten liegen in der Touristinformation und im CD-Studio am Markt aus. Der diesjährige Weihnachtsmarkt zieht sich vom Adventsmarkt hinter der Johanniskirche, über den Markt, durch den Rathausinnehof, wo ein Mittelalterlicher Markt eingezogen ist, bis auf den frisch sanierten Rathausplatz. (mh)

