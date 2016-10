Zittauer wegen Körperverletzung verurteilt In einer Disco ist ein 34-Jähriger regelrecht ausgerastet.

Die Verhandlung ist vor dem Zittauer Amtsgericht gelaufen. © Matthias Weber

Körperverletzung und anderes lautete die Anklage gegen einen 34-jährigen Zittauer, der sich nun wegen dieses Tatvorwurfes vor dem Amtsgericht der Stadt zu verantworten hatte. Dazu hieß es sinngemäß, dass er in einer Septembernacht 2014, weit nach Mitternacht, in einer Disco am Zittauer Markt regelrecht ausgerastet sei. Zuerst habe er zwei andere Gäste geschlagen und die Treppe herunter gestoßen. Beide kamen zu Fall und zogen sich erhebliche Verletzungen zu, die im Endeffekt jeweils mehrere Wochen Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatten. Ähnlich erging es einem weiteren Gast, der versuchte, den völlig ausgerasteten Angeklagten zu bändigen und nach draußen zu befördern. Auch er bekam massive gezielte Schläge mit der Faust ins Gesicht. Er habe tagelang den Mund nicht richtig öffnen und keine feste Nahrung zu sich nehmen können, hieß es in den Ausführungen von Staatsanwalt Rochus Gun. Auch dieser Geschädigte war mehrere Wochen arbeitsunfähig.

Bereits vor Beginn der Hauptverhandlung versuchte der Verteidiger einen Deal für seinen Mandanten auszuhandeln, der aber anfangs nicht so recht den Vorstellungen des Anklägers und des Vorsitzenden, Richter Dr. Holger Maaß, entsprach. Schließlich wurde aber noch ein Konsens gefunden unter der Voraussetzung, dass der Beschuldigte ein Geständnis ablegt. Tatsächlich räumte dieser dann nach Verlesen der Anklage ein, es könne so gewesen sein. Allerdings habe er in dieser Nacht derart viel Alkohol zu sich genommen, dass er sich an Einzelheiten überhaupt nicht mehr erinnern könne. Das wiederum erschien allen anderen Prozessbeteiligten – besonders im Hinblick auf die den drei Geschädigten zugefügten gezielten Schläge und deren Folgen – ziemlich unwahrscheinlich.

Drei Eintragungen wies das Bundeszentralregister für den Angeklagten aus. Dabei handelte es sich allerdings nicht um einschlägige Vorstrafen, sondern Diebstahl und Steuerhinterziehung, die jeweils Geldstrafen nach sich gezogen hatten. Damit sei ein weiteres solches Strafmaß nicht mehr akzeptabel, argumentierte der Staatsanwalt in seinen abschließenden Ausführungen. So plädierte er im Sinne der vorherigen Gespräche für eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre. Außerdem solle der beschäftigungslose Mann 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Dem hatte der Verteidiger erwartungsgemäß nicht mehr viel hinzuzufügen. Das Urteil lautete auf zehn Monate, ausgesetzt auf zwei Jahre und sechs Monate Bewährung. Hinzu kamen die beantragten 80 Arbeitsstunden. Noch im Gerichtssaal erklärten alle Beteiligten, auf Rechtsmittel zu verzichten. Damit ist das Urteil bereits rechtskräftig.

zur Startseite