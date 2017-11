Zittauer Verwaltung fordert aufmerksame Bürger Die Verwaltung hat einen neuen Parkautomaten aufgestellt. Um das richtige Ticket zu ziehen, muss genau beachtet werden, wo man parkt.

Neuer Automat dürfte zu neuen Problemen führen. © Stadtverwaltung

Zittau. An der Westseite des Zittauer Marktes ist ein neuer Parkscheinautomat in Betrieb genommen worden. Der Automat sei ab sofort für die Nutzung freigegeben und Teil der Gebührenzone Markt, teilte Kai Grebasch, Pressesprecher der Stad Zittau, am Freitag mit.

Da an der Ecke Innere Weberstraße/Markt zwei Parkgebührenzonen aufeinandertreffen, ist für die Verkehrsteilnehmer zu beachten, dass ein Parkschein aus dem neuen Automaten am Markt nur für diese Zone gilt, aber nicht in der Inneren Weberstraße und umgekehrt. „Aufmerksamkeit ist geboten“, hat Grebasch bereits erkannt.

