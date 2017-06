Zittauer verklagt Abwasserzweckverband Das Grundstück des Klägers ist immer wieder überflutet worden. Nun will er Schadensersatz.

In den vergangenen Jahren sind die Grundstücke an der Komturstraße, dem Weinauring und in der Siedlung „An der Aue“ in Zittau immer wieder von Abwässern überflutet worden. Nun haben die Überschwemmungen ein gerichtliches Nachspiel für den Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Mandau“. Ein Anwohner verklagt den AZV und die Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft (Sowag) auf Schadensersatz.

Derzeit befasst sich die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts mit der Schadensersatzforderung. Das Grundstück des Zittauers sei der Klage zu Folge immer wieder durch rückgestautes Abwasser überflutet worden. Seiner Meinung nach sind der AZV und die Sowag für die Überschwemmungen verantwortlich. Das unerwünschte Abwasser kommt seiner Meinung nach aus einem Mischwasserkanal. Dieser Kanal verläuft auch im Bereich der Komturstraße. Der Kläger ist davon überzeugt, dass die Überflutungen aus diesem Kanal Folge der zu geringen Aufnahmemöglichkeit sind.

Um die Ursachen eindeutig zu klären, und über eine mögliche Schadensersatzforderung entscheiden zu können, hat sich das Gericht entschlossen ein Gutachten zugrunde zu legen. Der Gutachter soll feststellen, ob der Kanal tatsächlich zu gering bemessen ist, oder fachliche Fehler zu Rückstau und Überschwemmung führten. Aber, um Schadensersatz geltend machen zu können, muss der Kläger den Schaden oder den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Schaden und der vermuteten Ursache beweisen. Die Erstellung des Gutachtens liegt also in seinem Interesse und damit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, auch an seinen finanziellen Möglichkeiten. (jrs)

zur Startseite