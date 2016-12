Zittauer Trabi steht nun im Liberecer Museum

Seit Kurzem stehen nun auch vier Trabis im Technischen Museum Liberec. In ein Fahrzeug können sich die Besucher sogar hineinsetzen. © Technisches Museum Liberec

Liberec (Reichenberg). Das Technische Museum Liberec freut sich über neuen Zuwachs – vier Trabis. Einen davon erwarb die tschechische Institution von einem Sammler aus Zittau. „Seit 25 Jahren werden die Fahrzeuge nicht mehr gebaut und trotzdem sind sie noch heute auch bei uns in Tschechien ein Thema. Manche lieben sie, andere hassen sie“, sagt Museumssprecher Petr Kumpfe.

Gezeigt werden Trabant-Sondermodelle, wie der Trabi Kübel, der ab 1967 mit Blechkarosserie und Stoffdach in Zwickau produziert wurde. Er diente vor allem für militärische Zwecke bei der NVA, der GST sowie im Forst. „Der Zittauer Besitzer gab ihm einen roten Lack“, sagt Petr Kumpfe. Der älteste Trabi im Technischen Museum Liberec ist aus dem Jahre 1964 und stammt aus dem Museum der sozialistischen Fahrzeuge in Velké Hamry bei Tanvald (Tannwald). Das neueste Modell aus der 1990er Jahren ist ein Viertakter. In ein Auto können sich die Besucher sogar reinsetzen. Das Technische Museum Liberec wurde 2014 im früheren Ausstellungsgelände an der Masaryk-Straße eröffnet. (lau)

