Zittauer Tierpark wartet auf neue Leguane Die Bewohner für das sanierte Krallenaffenhaus sollen in naher Zukunft einziehen, kündigt Tierpark-Direktor Bernd Großer an.

Der Einzug der Leguane in das sanierte Krallenaffenhaus im Tierpark Zittau steht unmittelbar bevor. © AP

Zittau. Noch ist im Tierpark Zittau das Gehege der Leguane im sanierten Krallenaffenhaus nicht bewohnt. Doch das könnte jederzeit passieren, wie Tierpark-Direktor Bernd Großer ankündigt. Der Zittauer Tierpark hat dabei mehrere „Eisen im Feuer“. Neben der Reptilienstation in München ist nun auch der Tierpark Eberswalde angefragt worden. Auch hier werden Leguane gehalten. Abgeben können die Eberswalder derzeit aber keinen Leguan. Sollte aber von Privatpersonen ein Leguan im Tierpark Eberswalde abgegeben werden, dann könnte dieser vielleicht nach Zittau kommen. „Das kann ganz schnell gehen, kann aber auch noch eine Weile dauern“, so Großer. Ein Leguan-Paar wäre ihm am liebsten. Doch ewig darauf warten will er auch nicht. „Wenn irgendwo ein Einzeltier abzugeben ist, dann nehmen wir auch das“, fügt der Tierparkchef hinzu. (SZ/jl)

