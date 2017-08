Zittauer Theater verpflichtet neuen Schauspieler Florian Graf wird beim Weihnachtsmärchen seine ersten Rollen übernehmen. Das Zittauer Publikum kann ihn aber schon früher kennenlernen.

Wird in der neuen Saison das Ensemble des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Zittau verstärken: Florian Graf © Pressefoto

Zittau. Das Zittauer Schauspielensemble ist wieder komplett: Florian Graf wird ab der neuen Spielzeit auf der Bühne des Gerhart-Hauptmann-Theaters stehen. Der 30-jährige Österreicher tritt die Nachfolge von Riccardo Giagnorio an, der nach nur einer Spielzeit das Zittauer Theater wieder verlassen hat. Nach seinem Schauspielstudium am „Studio der Erfahrung“ stand Florian Graf unter anderem am Stadttheater Mödling, am Landestheater Schwaben, am Kosmostheater Wien und bei den Festspielen Reichenau auf der Bühne. Allein dieses Jahr ist der 1,78 Meter große Mime in den Stücken „Tschechow in Jalta“, „Aschenputtel“ und „Achtung Deutsch“ zu sehen gewesen. Darüber hinaus stand er auch einige Male vor der Kamera – vor allem für Hochschulfilme.

In Zittau wird der Österreicher das erste Mal im diesjährigen Weihnachtsmärchen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ als Maledictus Made und Heiliger Sylvester zu erleben sein. Dass er erst im vierten Stück der neuen Spielzeit dabei ist, hänge auch mit den vorherigen Inszenierungen zusammen, erklärt Theatersprecherin Franziska Springer. „Am Boden“, die erste Premiere der kommenden Spielzeit, ist ein Monolog für eine Schauspielerin. „Für ’Der Fleck‘ wird vorgeprobt – das hätte zeitlich nicht gepasst“, weist die Theatersprecherin hin. Und in „Liebe Diebe“ gibt es keine Rolle für einen jungen Mann wie Florian Graf.

Dennoch muss das Zittauer Publikum nicht bis Ende November warten, um den neuen Schauspieler kennenzulernen. Bereits am 23. September haben die Theaterbesucher Gelegenheit einen ersten Blick auf das neue Gesicht am Theater zu werfen – dann wird sich Florian Graf bei der Spielzeiteröffnungsgala seinem künftigen Publikum erstmals präsentieren. (SZ/jl)

